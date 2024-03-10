Yeni rekreasyon alanlarına iki büyük ustanın ismi verildi

Elbistan Belediyesi, kente kazandırılan park ve millet bahçesine bölgenin yetiştirdiği en önemli sanat ve edebiyat ustası Abdurrahim Karakoç ile Aşık Mahzuni Şerif’in isimlerini verdi.

Başkan Gürbüz, millet bahçelerine konulan Abdurrahim Karakoç ve Aşık Mahzuni Şerif tabelalarını sosyal medya hesabından, “İki büyük usta, hemşeri ve dost olarak yan yana’ cümlesiyle paylaştı.

Elbistan Belediyesi, türküleri dillere pelesenk olan Aşık Mahzuni Şerif ile ‘Mihriban’ türküsünün söz yazarı şair Abdurrahim Karakoç’un ismini, park ve millet bahçesinde yaşatacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Aşık Mahzuni Şerif ile Abdurrahim Karakoç’un, bölgenin en önemli kültür ve edebiyat hafızaları olduğunu söyledi.

Gürbüz, “Elbistan'ın yarısı Abdurrahim Karakoç şiirleri ile diğer yarısı ise Mahzuni'nin şarkıları ile çınlar. İki büyük usta, hemşeri ve dost olarak yan yana. Bizler de Elbistan'ın kültürel mirası ve zenginliğinin muhafızı olarak, yeni rekreasyon alanlarımıza işte bu iki dostun ismini verdik. Verdik ki şehrimizin çocukları önce isimlerini, sonra değerlerini öğrensin ve şehrimizin hazineleri hep korunsun” ifadelerini kullandı.