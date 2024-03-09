AK Parti adayı Murat Mercan, ilk vizyon projesini açıkladı

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, 100.yüzyıla özel olarak planlanan ‘Yeni Elbistan’ın’ temelini oluşturacak projelerini kamuoyu ile paylaşmaya başladı.

Başkan adayı Mercan, şehirlerin değişime ayak uydurması gerektiğinin altını çizdi ve önceliğin imar planı olacağını söyledi.

Mercan, hazırlanan projelerin modern, teknik, sosyal, sportif, sürdürülebilir ve teknolojik belediyecilik kapsamında olduğunu vurguladı.

Her gün sürpriz bir projeyi kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Murat Mercan, 31 Mart'taki seçimlerin hizmet odaklı olduğunu ifade ederek, Elbistan’ın 50-100 yıllık projeksiyonu ışığında geleceği şekillendirdiklerine işaret etti.

Hazırlanan yeni imar planı projesi hakkında bilgiler veren AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, “Yeni imar planımız ile Türkiye yüzyılından gelecek yüzyıllara adım atacağız” dedi.

Mercan açıklamasının devamında, “Seçimlere 22 gün kala projelerimizi hemşerilerimize deklare etmeye başladık. Heyecanınızı biliyor ve anlıyorum. Biz bu şehri sizlerin de desteği ve önerileri ile yeniden inşa edeceğiz. Bundan de kimsenin şüphesi olmasın. 6 Şubat depremi dünyanın en büyük karasal depremi olarak kayıtlara geçti. Ve Elbistan’ımız da bu asrın felaketinin merkez üssü idi. Bizlerde ilk olarak şehrimizi depreme dayanıklı bir şekilde yeniden imar edebilmek için yeni imar planımız hazırladık. Yeni imar planımız ile Türkiye yüzyılından, gelecek yüzyıllara adım atacağız. Elbistan'ın imar plan ve projesi geleceğin şehrini şekillendirecektir. Sistemli ve kurumsal planımız ile vatandaşlarımızın mutlu olduğu, sürdürülebilir ve enerjisi yüksek bir şehir inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özellikle çevre yollarının projelendirilmesi ve yeni yaşam alanları üzerinde odaklanacaklarına değinen AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, açıklamalarını, “Yerinde dönüşümlerin, yapılacak imar planı sonrasında ruhsat ve yapımların hızlandırılması sağlanacak ve vatandaşlarımız için hızlı çözümler üretilecek. İmar alanlarının ulaşımda kolaylık ve kullanılabilirliğe göre yeni çevre yolları ile birlikte düzenlenmesi hızlı bir şekilde yapılacaktır. Yeni yaşam alanlarımız için oluşturulan projeler, eksiksiz bir şekilde hayata geçecek. Titizlikle hazırlanan imar planımız ile İnşallah Elbistan çok hızlı bir şekilde ayağa kalkacak” cümleleri ile tamamladı.