09 Mar 2024 - 13:20- Güncel G:

Türk Eğitim-Sen’den Dünya Kadınlar Günü programı

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Türk Eğitim-Sen Elbistan Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üyelerine yönelik bir program düzenledi. Programa, Türk Eğitim-Sen Kahra...

Türk Eğitim-Sen’den Dünya Kadınlar Günü programı mask
Türk Eğitim-Sen’den Dünya Kadınlar Günü programı
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Türk Eğitim-Sen Elbistan Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üyelerine yönelik bir program düzenledi.

Programa, Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Bayram Doğan, Türk Eğitim-Sen Elbistan Temsilcisi İsmail Gündoğar, Türk Eğitim-Sen Elbistan Kadın Kolları Başkanı Hacer Arslan ve sendika üyesi eğitimciler katıldı.

Program sonrasında değerlendirme yapan Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Bayram Doğan, “Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın meslektaşlarımızı ve diğer kadın çalışanlarımızı hatırlayarak bundan sonraki çalışmalarımızda tüm eğitimcilerin ve eğitim çalışanlarının yanında olacağımızı vurgulamak istedik” dedi.

Türk Eğitim-Sen Elbistan Temsilcisi İsmail Gündoğar da, “Yaşamımızın her anında ve her zaman desteklerini gördüğümüz, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar” gününü kutlarız” ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim-Sen Elbistan Kadın Kolları Başkanı Hacer Arslan ise, meslektaşlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, bu anlamlı günde çalışma hayatının getirdiği yorgunluk ve stresten uzak zaman geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

09 Mar 2024 - 13:20 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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