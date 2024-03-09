- Güncel

AK Parti Kadın Kolları’ndan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’' programı

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Elbistan Kadın Kolları tarafından '8 Mart Kadınlar Günü’ buluşması düzenlendi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de katıldığı Mükrim...

AK Parti Kadın Kolları’ndan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’' programı mask
AK Parti Kadın Kolları’ndan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’' programı
AK Parti Kadın Kolları’ndan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’' programı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Elbistan Kadın Kolları tarafından '8 Mart Kadınlar Günü’ buluşması düzenlendi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de katıldığı Mükrime Hatun Kültür Evi’ndeki programla ilgili değerlendirme yapan AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fazilet Seviç, Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek partinin AK Parti olduğunu söyledi.

Programa katılan kadınlara teşekkür eden ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fazilet Seviç, “Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atılmıştır. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha da yapılacak çok iş var. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz.

Kadın anadır, eştir, kardeştir. Hatice’dir, Ayşe’dir, Fatma’dır. Hakkını söke söke alan mücadelenin adıdır. Elbistan’ımızda da girdiğimiz seçim sathında tüm kadınlarımızla birlikte partimizin başarısı için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah, AK Partimizin ve Cumhur İttifakımız, bu seçimde de sandıkları patlatacak. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, birlikte azim ve kararlılıkla çalışacağımızı yinelemek istiyorum" diye konuştu.

09 Mar 2024 - 12:38 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

DUYURU

Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.

GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM

Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ÜÇ KATLI EV

SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...

OĞUZ ŞAHİ̇N

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL