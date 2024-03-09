AK Parti Kadın Kolları’ndan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’' programı

AK Parti Elbistan Kadın Kolları tarafından '8 Mart Kadınlar Günü’ buluşması düzenlendi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de katıldığı Mükrime Hatun Kültür Evi’ndeki programla ilgili değerlendirme yapan AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fazilet Seviç, Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek partinin AK Parti olduğunu söyledi.

Programa katılan kadınlara teşekkür eden ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fazilet Seviç, “Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atılmıştır. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha da yapılacak çok iş var. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz.

Kadın anadır, eştir, kardeştir. Hatice’dir, Ayşe’dir, Fatma’dır. Hakkını söke söke alan mücadelenin adıdır. Elbistan’ımızda da girdiğimiz seçim sathında tüm kadınlarımızla birlikte partimizin başarısı için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah, AK Partimizin ve Cumhur İttifakımız, bu seçimde de sandıkları patlatacak. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, birlikte azim ve kararlılıkla çalışacağımızı yinelemek istiyorum" diye konuştu.