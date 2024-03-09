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Türk öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka uygulaması 2 milyon kullanıcıya ulaştı

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Türk öğrenciler yapay zekayla görsel üreten program geliştirdi. betimlenen görseli üreten yapay zeka uygulaması bir yıl içinde 3,5 milyon dolar değere ulaştı.

Türk öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka uygulaması 2 milyon kullanıcıya ulaştı mask
Türk öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka uygulaması 2 milyon kullanıcıya ulaştı
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Üniversiteli Türk öğrenciler yapay zekayla görsel üreten program geliştirdi. Program bir yılda 3,5 milyon dolarlık değere ulaştı. 10 ay içinde 2 milyon kullanıcıya erişen uygulama, genç girişimcilerin teknoloji dünyasındaki başarıları arasına adını yazdırdı.

Geliştirilen uygulama ile saniyeler içerisinde betimlenen görselin üretimi yapılıyor. Stok fotoğraflar, logo tasarımı, posterler uygulama ile üretilebiliyor.

Stockimg Al isimli program ile teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyel de gözler önüne serildi. Buğrahan Zeki Kadak, Aşkın Temel ve Ahmet Bassime isimli öğrencilerin birlikte yola çıkarak geliştirdiği uygulama yerli ve yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

Yapay zeka projesinin fikir aşaması ile ilgili bilgi veren şirketin kurucusu Buğrahan Zeki Kadak, “Biz üç arkadaş lise döneminden beri projeler üretiyorduk. Çeşitli yarışmalara katılıyorduk. Teknofest’e de çok katıldık. Bu projeleri biraz daha ticarileştirmek ve girişim odaklı çalışmalar yapmak istedik. Yapay zekanın gündemde olduğu dönemde yapay zeka uygulaması yaptık. Bunu internet üzerinden bazı kanallarla duyurduk. Çok yoğun bir ilgi gördük. Daha sonra şirketimizi kurmak için çalışmalara başladık. İş insanı İsmail Berhan Perincekli’nin destekleriyle şirketleştik’’ dedi.

‘‘Yapay zeka uygulaması saniyeler içinde istediğiniz görseli üretiyor’’

Uygulama ile neler yapıldığını da anlatan Kadak, ‘‘Uygulamamız ile sosyal medya gönderileri üretebiliriz. Yapay zeka ile logolar üretebiliriz. Stok fotoğraflar ile posterler gibi aklınıza gelebilecek her şeyi üretebiliriz. Bu tarz resimleri sadece birkaç kelime ve ne istediğinizi yazarak üretebiliyorsunuz. Yapay zeka saniyeler içerisinde sizin için görselleri üretmiş oluyor’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Yurtiçi ve yurtdışından yatırım teklifleri alıyoruz’’

Şirket değeri ve uygulamanın kullanıcı sayısındaki büyüme ile ilgili de konuşan Kadak, "10 ayda 2 milyon kullanıcıya ulaştık ve şirketimiz bu süreçte 3,5 milyon dolar değere ulaştı. Kullanıcılarımızın yüzde 50’si ABD’den olurken, yüzde 20’lik kısmı Avrupa’dan. Türkiye’den de yüzde 5 ila 10 arasında bir kullanıcı kitlemiz var. İlk 1 milyon kullanıcımıza 5 aylık bir süreçte ulaştık ve projenin üzerinden 1 yıl geçti. Şu anda 2 milyondan fazla kullanıcımız var. Kullanıcılarımız yaklaşık 5 milyon adet görsel üretmiş durumda. 10 kişilik bir ekibimiz var ve tamamen üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Yurtdışı ve yurtiçinden birçok yatırım teklifleri alıyoruz" şeklinde konuştu.

Yapay zekanın gelecekte bazı iş kollarını olumsuz etkileyeceğini ama yeni fırsat alanları da oluşturacağına dikkat çeken Kadak, ‘‘Yapay zeka hızla gelişiyor. Bu teknolojiye yetişmekte zorlanıyoruz. Bizim önümüzdeki hedefimiz, yapay zeka modellerimizi ve algoritmalarımız geliştirip ekibimizi büyüterek global arenada daha çok sahne almaktır. İlerleyen dönemlerde tek bir kişinin yazılım bilmeden sadece fikrini öne çıkararak, yapay zeka sayesinde çok iyi uygulamalar yapabileceğini düşünüyoruz. Birçok alan yapay zeka yüzünden belki etkilenecek ama yapay zekanın bunlar yerine daha çok fırsatlar oluşturabileceğini düşünüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

09 Mar 2024 - 12:00 İHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  İha

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