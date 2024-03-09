Muhtar adayı Cuma Berber’den Kadınlar Günü jesti

Elbistan’ın Kümbet Mahallesi muhtar adayı Cuma Berber, ziyaret ettiği mahallesindeki ve hastanede tedavi gören kadınlara karanfil takdim ederek Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Adaylığını açıkladıktan sonra mahallesinde birçok sosyal sorumluluk çalışmasına imza atan Kümbet Mahallesi muhtar adayı Cuma Berber, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de mahalle sakinlerinin gönlünü aldı. Berber, mahallesindeki evleri dolaşarak özellikle de yaşlılar ve hastanede tedavi gören kadınlara karanfil takdim etti.

Berber, ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmesinde; kadınların yaşamdaki önemine vurgu yaptı.

‘Kadınlar hayatımızdaki en özel varlıklardır’ diyen Berber, “Kadınlara ithaf edilen bu özel gün de gönüllerini almak istedim. Seçilmemiz halinde cennetin ayakları altında serili olan annelerimizin ve tüm kadınlarımızın en büyük destekçisi olacağız. Onların başta ekonomik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalara imza atacağız. Bu anlamlı günde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de bu anlamlı günlerini unutmayan muhtar adayı Cuma Berber’e teşekkür etti.