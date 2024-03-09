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Hünkar Restaurant’tan başarılı operasyonun ekibine tatlı ikramı

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Hünkar Restaurant, ilçede bir ilke imza atarak başarılı bir operasyonla 83 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takan Elbistan Devlet Hastanesi’nin sağl...

Hünkar Restaurant’tan başarılı operasyonun ekibine tatlı ikramı mask
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Hünkar Restaurant, ilçede bir ilke imza atarak başarılı bir operasyonla 83 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takan Elbistan Devlet Hastanesi’nin sağlık ekibine tatlı ikramında bulundu.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Abdulkadir Kara ve ekibine Elbistan adına teşekkür etmek isteyen Hünkar Restaurant yönetimi, ekibe tatlı ikramında bulundu.

Hünkar Restaurant işletme sahibi Gökhan Polat, “Elbistan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu başarılı operasyon bizleri mutlu etti. Hemşerilerimizin il ya üniversite hastanelerine gitmelerine kalmadan Elbistan Devlet Hastanesi’nde sağlığına kavuşacak olmaları önemli bir gelişme. Biz de bu sevincimizi ve mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Bu başarılı operasyonda görev alan tüm personellere tatlı ikramında bulunarak Elbistanlı hemşerilerimiz adına teşekkür etmek istedik” ifadelerini kullandı.

09 Mar 2024 - 09:21 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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