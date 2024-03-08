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Sahte altın operasyonu: 3 tutuklama

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Malatya’da düzenlenen sahte altın operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 507 bin 484 TL değerinde sahte altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sahte altın operasyonu: 3 tutuklama mask
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Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte darphane basımı düşük ayarda altın imalatı yapıldığı tespit edilen kuyumcu atölyesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 632 adet çeyrek, 155 adet yarım, 473 adet tam cumhuriyet altını, 25 adet ata lira, 10 adet gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek ile ata lira altın basımı için kullanılan kalıp ile pulları ele geçirildi.

Operasyonda Y.K. (34), A.K. (28) ile S.M. (38) gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08 Mar 2024 - 23:42 İHA Malatya- Asayiş

Mahreç  İha

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