Kadınlar Günü’ne özel ‘peçiç’ turnuvası

Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 3 ilçede birçok etkinliğe imza atarken, kadınlar arasındaki ‘peçiç’ turnuvası büyük ilgi gördü.

Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yoğun programlarla tamamladı. Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kolluk kuvvetleri ile birlikte sürücülere karanfil dağıtımı, stant açma ve broşür dağıtımı gibi etkinliklerle başlayan Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi personelleri, konteyner kentlerde de depremzede kadınların misafiri oldu. Şehit anneleri ziyaret edildi, konteyner kentlerde sinema gösterimi yapılırken ayrıca da hedik ikramında bulunuldu.

Elbistan ve Nurhak’ta konteyner kentlerdeki etkinliklerin en özeli ise kadınlar arasındaki peçiç turnuvası oldu. Yoğun bir ilgi ve katılımın olduğu turnuvada oldukça heyecanlı anlar yaşandı. ‘Peçiç’ turnuvasında müthiş bir çekişme yaşandı. Özellikle kadınların soğuk kış gecelerinde soba arkasında oynadıkları bu geleneksel oyunu oynayanlar ve izleyenler gönüllerince eğlendi.

Peçiç turnuvasında dereceye girenlere ödül verildi.