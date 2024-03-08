Jandarmadan Kadınlar Günü jesti

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret edip trafikteki kadın sürücülere de karanfil dağıttı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilk olarak şehit ailelerinin hanelerine misafir oldu. Şehit anneleri ve aileleri ile hasbihal eden jandarma ekipleri, beraberlerinde getirdikleri hediyeleri de günün anısına takdim etti.

Sorumluluk sahasındaki yol kontrol noktalarında kadın şoför ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karanfil dağıtarak kadınların değeri bir kez daha hatırlattı.

Kadın sürücü ve yolcular da; bu anlamlı günü unutmayan jandarma personellerine teşekkür ettiler.