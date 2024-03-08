Malatya'da deprem konutlarının anahtar teslimine başlandı

Battalgazi ilçesine bağlı Gelinciktepe'de inşa edilen deprem konutlarının 4. etabında yer alan 726 konutun anahtarları, resmi işlemlerin ardından hak sahiplerine verildi.

Konutların anahtarlarını alan hak sahipleri, AFAD personelinin gözetiminde evlerini gezdi.

Eyüp Suna, AA muhabirine, babası Hayrettin Suna'nın Hidayet Mahallesi'ndeki evinin depremde ağır hasar aldığını ve yıkıldığını anlattı.

Yeni evlerine kavuştukları için mutlu olduklarını belirten Suna, "Başımıza gelen büyük felaketten sonra bu kadar kısa sürede toparlanıp, evlerin teslim edilmesi bizleri mutlu etti. En kısa sürede taşınmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yeni konutunu gezen Mahmut Kök ise depremde evinin yıkılması nedeniyle kentten ayrıldığını ve Elazığ'da yaşamaya başladığını söyledi.

Evinin anahtarını alınca farklı duygular hissettiğini dile getiren Kök, "İnsanın ağlayası geliyor. Devletimizden Allah razı olsun, bizi memnun ettiler. Konuşacak kelime bulamıyorum. Evin hazır şekilde verilmesi mutluluk veriyor. Evi beğendim, çok şükür güzel yapmışlar. Ramazan ayından sonra taşınmayı düşünüyoruz." dedi.