Türkiye'ye yaz rezervasyonları yüzde 20’nin üzerinde arttı

Şirket açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin’de "Türkiye Turizmi: Deniz, Kum ve Güneşten Çok Daha Fazlası" panelini düzenledi.

SunExpress ev sahipliğinde düzenlenen panel, tur operatörlerinden hava yolu şirketlerine, otellerden turizm profesyonellerine çok sayıda ziyaretçiden yoğun ilgi gördü.

Panelde SunExpress CEO’su Max Kownatzki, TUI Almanya CEO’su Stefan Baumert ve Berlin Brandenburg Havalimanı CEO’su Aletta von Massenbach turizm ve seyahat sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, etkinlikte yaptığı konuşmada, önümüzdeki yaz dönemi için rezervasyonların geçen yıla kıyasla yüzde 23 daha yüksek olmasının Türkiye’ye seyahat etme arzusunun ve talebin çok güçlü olduğuna işaret ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin deniz, kum ve güneşten çok daha fazlası olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin, zengin tarihi ve kültürü, benzersiz lezzetleri ve her mevsime uygun spor ve aktiviteleri ile yılın her zamanı için ideal, çok yönlü bir destinasyon olduğunu anlattıklarını kaydeden Kownatzki, "Türkiye’nin turizm elçisi olarak, güçlü talebi karşılamak adına yaz için kapasitemizi artırıyor, aynı zamanda kışa da yatırım yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

TUI Almanya CEO’su Stefan Baumert de Türkiye’ye yönelik seyahat talebinin önemli ölçüde artmaya devam ettiğine işaret ederek, bu yıl TUI olarak Almanya’dan 1 milyon ziyaretçi hedeflerini aşmayı amaçladıklarını ve bunu başarmak için SunExpress ile uçuş seçeneklerini genişlettiklerini ifade etti.

Baumert, Türkiye’deki otelcilerle kurdukları yakın ortaklıkların bu yaz en iyi sahil lokasyonlarında yeni ve daha da kaliteli konaklama imkânları sunmalarını sağlayacağına işaret ederek, "Misafirlerin yaz tatillerinden beklentileri oldukça yüksek, bu nedenle tur operatörleri, hava yolları ve oteller arasındaki yakın iş birliği çok önemli. Özellikle Antalya, Kemer’deki yeni TUI Magic Life Beldibi otelimiz için heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Berlin’de yaşayanlar için en popüler destinasyonlardan biri"

Berlin Brandenburg Havalimanı CEO’su Aletta von Massenbach ise Türkiye'nin Berlin’de yaşayanlar için en popüler destinasyonlardan biri olduğunu belirterek, bu nedenle SunExpress ile kurdukları güçlü iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Massenbach, SunExpress'in Berlin için yaz uçuş programını haftalık 56 bağlantıya ve yeni destinasyonlarla genişleterek kapasite ve frekans artışı sunduğuna dikkati çekerek, "Bu, SunExpress’in Berlin Brandenburg Havalimanı’na ve başkent bölgesine verdiği önemin bir göstergesi. Bu yaz SunExpress’in Berlin’den Türkiye’nin 10 şehrine sunduğu direkt uçuşlarla yolcular, istedikleri destinasyona daha sık ve aktarmasız olarak ulaşabilecekler." açıklamasını yaptı.

Bu arada açıklamada verilen bilgiye göre, SunExpress, dijitalleşme stratejisi kapsamında yenilikçi çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Seyahat acenteleri ve iş ortakları için "chatbot" ve "videocall" sistemlerini hizmete sunmaya başlayan SunExpress, bu sayede B2B sektöründeki hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Yeni chatbot ve videocall hizmetlerini ilk kez ITB Berlin’de tanıtan SunExpress, fuar süresince ziyaretçilere bu servisleri standında deneyimleme imkânı sundu.