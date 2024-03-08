‘Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var’ dedi 37 bin TL’lik kira yardımını iade etti

Elbistan’da yaşayan bir depremzede, kendisine AFAD tarafından verilen konteynerde kalmasına rağmen bilgi karışıklığından dolayı adına yatan 37 bin liralık kira yardımını, “Bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var’ diyerek iade etti.

Elbistan’da yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaşın evi, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketinde ağır hasar aldı. Ailesinde engelli bir bireyi de olan depremzede vatandaş, başını sokabileceği konteyner için Elbistan Kaymakamlığı’na başvurdu. Elbistan Kaymakamlığı, depremzedenin durumuyla ilgili kontrolleri yaptıktan sonra AFAD’a yönlendirdi. AFAD’da başvuru işlemleri tamamlanan vatandaşa, konteyneri kısa süre içinde teslim edildi. Afetzede vatandaş da; ailesiyle birlikte konteynerde yaşamaya başladı.

Aradan geçen süre içinde hak sahipliği başvurusu yapan afetzede, başvuru esnasında ‘konteyner’ ve ‘kira yardımı’ seçeneği işaretlenirken yanlışlıkla ‘kira yardımı’ kutucuğunu tıkladı. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ‘kira yardımı’ talebi olumlu karşılandı. Depremzedenin Ziraat Bankası’ndaki hesabına her ay düzenli olarak kira yardımı yattı.

Böyle bir talebi olduğundan habersiz olan vatandaş ise, konteynerde yaşamaya devam etti. Aradan geçen bir yılın sonunda banka hesabını kontrol eden depremzede, AFAD’dan kira yardımı adı altında 37 bin lira para yattığını görünce gözlerine inanamadı.

Hemen durumu araştırmaya başlayan afetzede vatandaş, AFAD ve Elbistan Kaymakamlığı ile irtibata geçti. Yapılan incelemede, afetzedeye konteyner verilmesine rağmen kira yardımı ödendiği belirlendi.

Vatandaş da bu durum üzerine hiç düşünmeden bankaya giderek yardım olarak gönderilen 37 bin liranın kuruşuna bile dokunmadan tekrar AFAD’ın hesabına iade etti.

‘Bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var’ diyen vatandaş, “Bilgilerimde bir karışıklık olmuş. Devletimiz 1 senedir bana kira yardımı yapıyormuş. Halbuki konteynerde kalanlara kira yardımı yapılmıyor. Bu paranın yattığından şimdiye kadar hiç haberim olmadı. Bankaya başka bir işlem için gittiğimde gördüm. Devletimiz bu süreçte bizler için elinden geleni yaptı. Bu parada hakkım yok. Ben de hiç düşünmeden devletimize iade ettim. Dekontunu da AFAD’a teslim ettim” şeklinde konuştu.