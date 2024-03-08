Doğan Mahallesi'nde kiralık belediye binası!

Elbistan Belediyesi, belde statüsündeyken Doğan Belediyesi’nin hizmet binası olarak kullandığı yapıyı da içinde barındıran 8 bin 590 m²’lik alanı 10 yıllığına kiralamak için ihaleye çıktı.

Elbistan’da, 2014 yerel seçimlerinden sonra mahalleye dönüşen Doğan Kasabası, 2 dönem boyunca bele belediyesi statüsünde yer aldı. Mahalledeki Doğan Site’nin inşaat aşamasında şantiye binası olarak kullanılan 2 katlı yapı da belediyenin hizmet binası olarak kullanıldı. Uzun süre atıl kalan bina, bir dönem sağlık ocağı, muhtarlık şeklinde hizmet verdi.

Elbistan Belediyesi, söz konusu binanın da içinde bulunduğu 8 bin 590 m²’lik arsayı 10 yıllığına kiralamak için ihaleye çıktı. Yapının ve alan için yıllık 200 bin lira muhammen bedel belirlendi. 27 Mart’ta düzenlenecek ihaleye katılacak istekliler, kendilerine ait harç ve vergileri ödemek zorunda olacak.

İhaleyi alan kişi ya da firma, birinci yılın kira bedeli, KDV gibi ücretleri peşin olarak ödeyecek. Diğer yılların kira bedelleri, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir önceki yıla ait kira bedelinin yıllık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında arttırılması suretiyle her yıl sözleşme tarihinde ödenecek.