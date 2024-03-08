Karatutlu: “Depremzedelere vaat edilen konutların 5’te 1’i yapıldı”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, "Hükümet, depremzedelere vaat ettiği konutların beşte birini yapabildi” diye konuştu.

Karatutlu, Kahramanmaraş ve deprem bölgelerinin sorunlarına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Kahramanmaraş’ta teslim edilmeye başlanan deprem konutlarının sayısına değinen DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, “Hükümet, bir yıl içinde herkesi evlerine oturtacağı sözü vermişti ancak depremzedelere vaat ettiği konutların ancak beşte birini yapabildi” şeklinde konuştu.

Karatutlu, şöyle devam etti:

“Kahramanmaraş'ta yaklaşık 9 bin konut yapıldı ama bunların tamamı teslim edilmedi. Depremin birinci yıl dönümü nedeniyle yapılmış gibi gösterildi. Birçoğunun altyapısı tamamlanmadı. TOKİ binalarının yapıldığı yerlerde yol, okul, sağlık ocağı yok ve ısınma sorunları yaşanıyor. Bu konudaki hükümetlerin yaptığı açıklamalar kamuoyunu yanıltmaya yönelik."