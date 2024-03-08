CHP adayı Erkan Gürbüz: “Kırsalın kaderi de bizimle değişecek”

Seçim çalışmaları çerçevesinde kırsal mahallelerde vatandaş buluşması gerçekleştiren CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, “2 bin 500 kilometre karelik bu şehrin her bir köşesine yetişeceğiz” dedi.

‘Gitmediğin, ulaşamadığın ve dokunamadığın yer senin değildir’ şiarıyla hareket edeceklerinin altını çizen Gürbüz, üretici dostu bir belediyecilik anlayışı sergileyeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, Akbayır, Bakış, Soğucak, Güblüce, Gümüşdöven ve Özcanlı Mahalleleri’ni ziyaret etti. Vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Gürbüz, hanelere de misafir oldu.

Ziyaretlerinde kırsal mahalleler için hayata geçirecekleri projelerini anlatan CHP adayı Erkan Gürbüz, ‘Toprağımızı hep beraber aş edeceğiz, bereketi paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Kırsal mahallelerin ana geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık sektörlerinde üreticinin yükünü hafifletecek projelere ağırlık vereceklerinin altını çizen Gürbüz, “Emeğin ve alın terinin yanında olacağız” dedi.

Belediye kaynaklarını, azami ölçüde üretime desteğe ayıracaklarını vurgulayan Gürbüz, “Ekipmandan gübre ve tohuma kadar yapacağımız desteklerle üreticinin yükünü hafifleteceğiz. Üreticinin üstünden elimizi asla çekmeyeceğiz. Tarlasında, bağında ve bahçesinde şehri ve ülkesi için katma değer üretene yetişip omuz vereceğiz. Bunu da Elbistan’ımıza özel bir kırsal kalkınma modeli ile sağlayacağız. Nasıl ilçe merkezimizin kaderini değiştirmeye ant içtiysek kırsala da o inançla hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediyesi’nin, üretimin lokomotifi olacağına değinen CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, “Elbistan, aydınlığa kavuşacak. Elbistan’ın ufku açık. Elbistan’ın umudu biziz” diye konuştu.