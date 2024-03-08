Türkiye Diyanet Vakfı, Elbistan’da 1000 kişilik iftar sofrası kuracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayında Elbistan’da günlük 1000 kişiye iftar yemeği ikramında bulunacak.

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayında hizmet vermek amacıyla deprem bölgesine mobil mutfak ve ikram araçları gönderdi. Vakıf, deprem bölgesindeki 22 noktada iftar sofralarını açacak. Elbistan’da ise vakfın iftar sofrası Yunus Emre Mahallesi’nde konteyner kentler civarındaki Riva Düğün Salonu’nda kurulacak. Burada günlük 1000 depremzedeye iftar verilecek. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı 1250 kişiye kadar çıkarılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elbistan Şube Başkanı ve Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, vakfın yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bu çerçevede, iftar sofrası, çocuklar için etkinlikler, gıda ve hijyen kolisi yardımları gibi birçok projenin hayata geçirildiğini hatırlatan Kılınç, “11 Mart’ta ilk iftarla birlikte Elbistan’ımızda afetzede hemşerilerimize iftar sofrası kuracağız. Günlük 1000 kişilik ikramımız olacak. Ramazan boyunca, vatandaşlarımızın başta iftar sofrası olmak üzere yanında olmaya çalışacağız. Cenabı Allah, tutacağımız oruçları şimdiden kabul etsin” ifadesini kullandı.