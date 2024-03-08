Altın ödüllü Matematik Olimpiyatı’nda dereceye giren okullar belli oldu

Elbistan Anadolu Lisesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı’nda dereceye giren okullar belli oldu.

Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı’na ilçe genelindeki 19 okuldan 8.sınıf öğrencilerinden oluşan takımlar katıldı. Elbistan Anadolu Lisesi’nin salonunda düzenlenen ve oldukça çekişmeli geçen olimpiyatta, 3’er öğrencinin yer aldığı takımlara 30 soru yöneltildi. Olimpiyatta, öğrencilerin matematiksel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini ölçecek sorular soruldu.

Yarışma sonrasında Özel Elbistan Bahçeşehir Ortaokulu takımı birinci oldu. İkinciliği Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu’nun elde ettiği olimpiyatların üçüncüsü ise Elbistan Ortaokulu oldu. Dereceye giren okullara altın ve para ödülleri verildi.

Yarışmaya dair değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Mehmet Yılmaz; “Elbistan Anadolu Lisesi, ilçemizde birçok yeniliğe öncülük eden okullarımızın başında gelmektedir. Bu çalışmalardan biride İlçemizde ilk defa düzenlenen ve bu senede üçüncüsü yapılarak geleneksel hale getirilen “Matematik Olimpiyatları” yarışmasıdır. Bu yarışmaya resmi ve özel olmak üzere 19 ortaokulumuz katılmış olup, ortaokullarımızın kendi içerisinde seçtiği üçer kişilik takımlar bugün Elbistan Anadolu Lisesi salonlarında yarışmaya katılarak süreci tamamlamışlardır” dedi.

Olimpiyatın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, “Öğrencilere matematiği sevdirmeyi hedefliyoruz, bu yarışmada bunun bir parçası, bu vesile ile yarışmayı organize eden başta okul müdürümüz Yaşar Özkara’ya, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yarışmaya katılma özgüveni gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Yaşar Özkara da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Genelde Bakanlığımızın, özelde Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün öncülüğünde, matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştirmeye katkı sunmak ve Elbistan Anadolu Lisesi’nin neden tercih edilen bir okul olduğunu öğrencilerimizin görmesi için bu yarışmayı düzenliyoruz. Yeni yaklaşımla öğrencilerimizin matematiği severek öğrenmelerini hedefliyoruz. Matematik sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği zorlu bir ders olmaktan çıksın, tüm öğrencilerimiz için keyifli bir ders olsun istiyoruz. Bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca bu yarışmayı düzenlememiz için maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Elbistan Milli Eğitim Müdürümüz Fatih Çetin Bey ve Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum.”