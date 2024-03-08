Cemevi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi. Programda; kadınlara karanfil jesti yapıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yönetim Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe ilişkin olarak, Alevilikte kadının yeri ve önemine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Adını anadan alan Anadolu’da yaşayan bir toplumuz. Üç kıtanın ortasında sayısız kavim ve medeniyetlerin yaşayıp kaybolduğu topraklardayız. Geçmişte adını ana tanrıça saymış adını Kibele koymuşuz. Günümüzde bile her gün bir kadının acısını duyuyoruz. Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya geleceğini sezip söyleyen ise yine bir kadın olan Kadıncık Ana’dır. Oysa Kadıncık Ana, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evren felsefesinden de aldığı güç ile Bacıyan-ı Rum yani Anadolu Bacılar Teşkilatı’nı örgütlemişti.

Onlar, Hacı Bektaş Veli’nin eşine ‘o benim eşim değil eşitimdir’ başta olmak üzere tüm insanlığa mal olan ve dünya durdukça değerini kaybetmeyecek güzel ve yapıcı sözler söylemiş, sürekli olarak kadınları koruyup kollamıştır. Hatta kutsal emanetlerini de Kadıncık Ana’ya bırakıp ondan sonra hakka yürümüştür.

Alevi-Bektaşi düşüncesi; ‘Erkek aslan aslan da dişi aslan aslan değil mi?’ gibi anıt bir söz yaratmış; kadına eşit olarak bakmış ve ikinci eşi reddetmiştir. Alevi düşüncesinde kadın, yaşamın her alanında eşittir. Bunu özümseyen Alevi-Bektaşi kitleleri, erkek çocukları gibi kızlarını da okutup iyi bir eğitim almalarını sağlayarak onların toplum içerisindeki yerini daha da güçlendirmişlerdir. Kadına gösterilen saygının tüm insanlığa olacağına inanmış Alevi, gündelik işinden ibadetine kadar her yerde kadını kendine eşit saymıştır.

Aleviler için kadın, yaşamın her alanında sorumluluk alan eli öpülesi emektarlardır. Medeni toplum, kadına değer veren toplumdur. Elim bir şekilde depremde kaybettiğimiz, cinayetlerle katledilen, ‘hayatı elinden alınan’ tüm kadınlara Hak’tan rahmet diliyoruz. Tüm kadınların 8 Mart’ta değil, her gününü kutlamak gerekir. Hepinize, inancımız, kültürümüz etrafında tertemiz evlatlar yetiştirmenizi dileriz.”