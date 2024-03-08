Ülkü Ocakları Asena Birimi’nden kadınlara karanfil jesti

Elbistan Ülkü Ocakları Asena Birimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınlara karanfil dağıttı.

Elbistan Ülkü Ocakları Asena Birimi, kadınların anlamlı gününü unutmadı. Birim Başkanı Tuğba Kıvcı, ilçede çeşitli sektörlerde çalışan kadınlar ve konteyner kentleri ziyaret etti. Kadınlara, karanfil takdim eden Kıvcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kıvcı, “Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanları kadınlarımızdır. Unutulmamalıdır ki, istiklal savaşının Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u, bizim kadınlarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle şehit annelerimiz başta olmak üzere Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanlığı olarak kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz” dedi.

Kadınlar da bu özel gün dolayısıyla paylaştığı iyi dilekler ve karanfil jesti için Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı ve Asena Birimi’ne teşekkür etti.