Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün düzenlediği satranç turnuvasında madalyalar sahibini buldu.

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çeşitli branşlarda düzenlediği turnuvalara bir yenisini daha ekledi. İlçedeki öğrencilere spor alışkanlığı kazandırmak ve sporla iç içe bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen son etkinlik ise satranç turnuvası oldu. İlçedeki çok sayıda okulda eğitim gören öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva minikler ve yıldızlar kategorisinde yapıldı. Çocuklar, karşı karşıya geldikleri rakiplerinin her hamlesini hesaplayıp birbirlerini mat edebilmek için uzun uğraşlar verdi. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya takdim edildi.

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Servet Karaca, turnuvaya katılan ve başarılı olan tüm sporcuları tebrik etti.

Bu tür turnuvaların kazananın olmadığını belirten Karaca, “Öğrencilerimiz, turnuvada hem bu sporla ilgili bilgi ve düzeylerini test etti hem de kendilerini geliştirme imkanı buldu. Bu açıdan baktığımızda kazananın olmadığı bir organizasyon yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilçemizde sporla ilgili her türlü etkinliği kapsamlı şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.