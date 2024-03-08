Kadın sürücülere karanfil hediyesi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde ortaklaşa düzenlediği etkinlikte kadın sürücülere karanfil hediye edildi.

Elbistan’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Anlamlı etkinliklerden birini ise Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda oluşturulan kontrol noktasında, kadın sürücülere ve araçlardaki kadın yolculara karanfil ile emniyet müdürlüğünün Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkındaki bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Trafik polisleri, durdurdukları kadın sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz de etkinliğe katılarak, hem karanfil dağıttı hem de kadınların bu anlamlı gününü kutladı.

Kadınlar, bu özel günde karanfil almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.