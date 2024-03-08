Mercan’dan Kadınlar Günü mesajı

Cumhur İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan “8 Dünya Mart Kadınlar Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, kadınların yaşamın en değerli ve önemli parçalarından biri olduğuna vurgu yapan Mercan, “Kadınlar, toplumumuzun renkleridir. Kadınlarımızın, hayatımıza kattığı güzellikler, güç ve nezaketle dünyamız daha da anlamlı oluyor. Kadınlar, yaşamın en önemli ve değerli parçalarından biridir. Onların güçlü duruşu, sevgi dolu yürekleri ve hayatımıza kattığınız derin anlamlar, toplumumuzun temelini oluşturuyor. Gücünüzü, direncinizi ve azminizi takdir etmek, sadece bugün değil, her gün sizlere layık bir şekilde davranmak adına önemlidir. Hayatın her alanında, ailenizde, iş dünyasında, kültürde ve sanatta, siyasette, adanmışlığınız ve başarılarınızla öne çıkıyorsunuz. Her biriniz, birer lider, birer öğretmen ve birer ilham kaynağı olarak bizlerin yolunu aydınlatıyorsunuz” dedi.

‘Sizler, sevgi, sabır ve anlayışla dolu bir dünyanın mimarlarısınız’ ifadesini kullanan Mercan,, “Bu özel gün vesilesiyle, her zaman sizlere olan saygımızı ve sevgimizi ifade etmek istiyorum. Toplumumuzun daha adil ve eşit bir geleceğe yürümesindeki katkılarınızı unutmuyor, sizlere olan minnettarlığımızı bir kez daha dile getiriyorum. Sizler, sevgi, sabır ve anlayışla dolu bir dünyanın mimarlarısınız. Başta tüm annelerimizin olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi