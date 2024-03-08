300 fidan, depremde hayatını kaybeden kadınlar anısına toprakla buluştu

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden kadınlar için Yozgat’ta fidan dikimi gerçekleştirildi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte 300 fidan toprakla buluşturuldu. “Binlerce Can, Binlerce Fidan” sloganıyla dikilen fidanlara katılımcılar can suyu verdi.

Depremde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem felaketinde vefat eden kadınlar için 300 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Topal, etkinliğe katılan kurum çalışanlarına ve vatandaşlara da teşekkür etti.