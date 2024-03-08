- Çevre

300 fidan, depremde hayatını kaybeden kadınlar anısına toprakla buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Yozgat’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kadınlar anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu.

300 fidan, depremde hayatını kaybeden kadınlar anısına toprakla buluştu mask
300 fidan, depremde hayatını kaybeden kadınlar anısına toprakla buluştu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden kadınlar için Yozgat’ta fidan dikimi gerçekleştirildi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte 300 fidan toprakla buluşturuldu. “Binlerce Can, Binlerce Fidan” sloganıyla dikilen fidanlara katılımcılar can suyu verdi.

Depremde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem felaketinde vefat eden kadınlar için 300 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Topal, etkinliğe katılan kurum çalışanlarına ve vatandaşlara da teşekkür etti.

08 Mar 2024 - 11:25 İHA Yozgat- Çevre

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL