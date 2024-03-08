Başkan Bölükbaşı’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadınların, medeniyetimizin yükselmesinde temel taşı olduğuna değinen Başkan Bölükbaşı, “8 Mart tüm dünyada kadınlarımızın birlik, mücadele ve başarılarını kutladığımız özel bir gün. Bu vesileyle, Anadolu topraklarının derinliklerinden gelen, kadim zamanlardan bu yana ailemizin ve toplumumuzun temel taşı, medeniyetimizin öncüsü olan kadınlarımıza en içten duygularımla seslenmek istiyorum” dedi.

Başkan Bölükbaşı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlarımız; güçlü, sabırlı, bilge ve üretken olmalarıyla toplumumuzun var olmasında en büyük faktörlerden biri olmuştur. Güçleriyle yaşamın zorluklarına meydan okuyan, sabırlarıyla en narin çiçekleri dahi yeşertecek özveriye sahip olan, bilgelikleriyle bilgiyi paylaşıp cehaletle savaşan, üretkenlikleriyle kültürümüzü zenginleştiren kadınlarımız, bu topraklarda medeniyetimizin yükselmesinin temel taşlarıdır.

Bilimde, sanatta, siyasette, çalışma hayatında ve hayatın her alanında kadınlarımızın elde ettiği başarılar, bizlere daha geniş yelpazede alanlar açılması konusunda önemli görevler yüklemektedir. Kadınlarımızın hak ettiği saygıyı göstermek, eşitlik ve adalet temelinde onlara daha iyi bir dünya sunmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Tarih boyunca yaşadıkları zorluklara rağmen mücadeleleriyle güçlü duruş sergileyen, toplumumuzda önemli değişimlere öncülük eden kadınlarımızın hikayeleri, hepimize ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu duygularla ve bilinçle başta Elbistan’ımızın ve ülkemizin kıymetli kadınları olmak üzere, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, her birine sağlık, mutluluk ve başarılar dolu bir yaşam diliyorum.”