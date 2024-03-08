Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 80’e çıktı

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, davetli konuklar, farklı üniversitelerden akademisyenler, araştırmacılar ile Düzce Üniversitesi öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Biçen, ilki 2015 yılında Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Düzce Meslek Yüksekokulu inisiyatifiyle başlayan Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu’nun, daha sonra uluslararası boyuta dönüştüğünü ifade etti. Sempozyumda; 29 oturum ve 186 bilimsel sunum gerçekleştirileceğini, bu bilimsel sunumlardan 118’inin çevrim içi, 68’inin ise yüz yüze olacağını belirten Doç. Dr. Yunus Biçen, katkı sunanlara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

“Geleneksel mühendislik anlayışının değişti”

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Resul Kara yaptığı konuşmada; 20 farklı mühendislik alanında, 29 oturumda 186 bilimsel sunumu literatüre ve bilime kazandıracak olmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle geleneksel mühendislik anlayışının değiştiğini söyleyen Kara, farklı bilimlerle bir araya gelerek bilginin üretime aktarılmasının kazanç olarak ortaya çıkacağına vurgu yaptı. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak bölge sanayisi ile iş birliği içinde mühendisler yetiştirdiklerine işaret eden Prof. Dr. Kara, katılımları için Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş’a teşekkür etti.

“Mühendislik multidisipliner bir alan”

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş’ı Düzce Üniversitesi’nde konuk ettikleri için kendisine teşekkür ederek sözlerine başladı. Türkiye’nin geleceğinin mühendislikte olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sözbir, mühendisliğin multidisipliner bir alan olduğunun altını çizdi. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ülkemizde 13. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 9. sırada olduğunu dillendiren Sözbir, enerji alanında ise ülke birincisi olduklarına dikkat çekti. Yayın ve atıfta ise ülke genelinde ilk 30’larda olduklarını belirten Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, sempozyuma destek veren kişi ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

“Son 20 yılda savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 20’den yüzde 80’e çıktı”

Protokol konuşmalarının ardından açılış oturumunda Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, “Savunma Sanayinde Yetenek Yönetimi” adlı bir konuşma gerçekleştirdi. Savunma sanayinin ülkemizin gururu olduğunu söyleyen Karataş, savunma sanayisinin geliştirilmesi, modernizasyonu ve tedariği temel görevler olarak nitelendirdi. Son 20 yılda savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20’den yüzde 80’e çıktığının altını çizen Prof. Dr. Karataş, son 10 yılda ise 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ettiklerini vurguladı.

Yetenek Yönetimi Konusunda Ufuk Açıcı Bilgiler

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yeni yaklaşımını; Roller, Sürdürülebilirlik, İş Yapış Kültürü, İhracat Odağı ve Yetenek Yönetimi başlıklarında açıklayan Hakan Karataş, Yetenek Yönetimi bölümünü detaylı olarak değerlendirdi. Kurumsal, fonksiyonel ve bireysel açılardan Yetenek Yönetimi konusunda ufuk açıcı bilgiler paylaşan Karataş, Milli Yetkinlik Hamlesi ve Yetkinlik Dönüşümü konularında da aydınlatıcı bilgilerle konuşmasını noktaladı.

5. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu’nun ilk gününde hem çevrim içi ve hem yüz yüze oturumlar gerçekleştirildi. Oturumlarda, tüm mühendislik alanlarında geçmiş deneyimler, yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları anlatılarak bilimsel tartışmalar ışığında değerlendirmeler gerçekleştirildi.