Bakan Yumaklı: "İHA’sıyla, SİHA’sıyla mücadelemiz etkin şekilde devam edecek"

Bir dizi inceleme ve ziyaret için Karabük’e gelen Bakan Yumaklı, beraberinde AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya ve partililerle Nehir Park Projesinin uygulanacağı alanda incelemede bulundu. Çetinkaya’dan proje hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı daha sonra beraberindekilerle birlikte Kemal Güneş Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Bakan Yumaklı, bir telefon dükkanında cep telefonuna kılıf alırken, para almak istemeyen esnafa "Para almazsan kabul etmem" diyerek ücretini verdi. Arından AK Parti İl Başkalığını ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada partililere seslendi. AK Parti olarak izler 22 yıllık kararlı yürüyüşlerinde her geçen gün motivasyonlarını, heyecanlarını, coşkularını artırdıklarına şahit olduklarını belirten Yumaklı, "Millet olarak hem birliğimize, hem dirliğimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın her zaman hatırlattığı gibi bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya da edeceğiz inşallah. Bizim bütün amacımız, bütün gayretimiz, gayemiz, vizyonumuzla ve hizmet siyasetimizle istikbalimizi inşa etme gayretidir. Geçtiğimiz inşa sürecinde Cumhuriyetimizin birinci yüzyılın sonlarında, son 20 yılında AK Parti hükümetleri olarak birçok konuda sağlıktan altyapıya, ulaşımdan eğitime, ekonomiden diğer bütün hususlara kadar, tarıma, sanayiye, büyük değişimler gerçekleştirdik. Biz bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ Yunus Emre’nin deyişiyle ülkemizin tamamının kalkındırılmasına dair bir mücadele verdik. Böylelikle hep gurur duyduğumuz, milli birliğimizi ve beraberliğimizle pekiştirmiş olduk" dedi.

Türkiye’nin ihtiyacı olan savunma ürünlerine ambargolar uygulandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bir dönemlerde hatırlarsınız kendi milli güvenliğimizi sağlamak adına ihtiyacımız olan bazı savunma malzemelerini almak için başvurduğumuzda bunlar bize verilmemişti. Hatta en son bir ülkeden bizler çok büyük bir fedakarlıkla çalışma sonucu oluşturmuş olan insansız hava aracının kamerasını bize vermemişlerdi. Biz onların çok daha iyisini yaptık. Bütün tüm dünyaya şu anda o bir numara kalitede, çok üstün vasıflara sahip o kameraları artık ihraç edecek duruma geldik. 5. nesil savaş uçağı. Yani bütün dünyada dengeleri değiştireceği artık herkes tarafından kabul edilmiş vaziyette ve en önemlisi de neden eleştirildiğini bir türlü anlamadım. Birçok gencimizin, birçok geleceğin yöneticileri, geleceğin siyasetçileri, geleceğin iş adam belki de geleceğin astronotlarına ilham kaynağı olacak, bu cesaret, bu faaliyet, bu fedakarlık çok anlamsız bir şekilde kötülenmeye çalışıldı" diye konuştu.

"İHA’sıyla, SİHA’sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek"

"Ancak bizim bu tür şeyler umurumuzda bile değil" diyen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin insanının çok daha iyilere layık olduğunu her daim söyleyen, bunu da Türkiye’nin ilerlemesine, gelişmesine dair ne varsa gecesini gündüzüne katarak çalışan bir cumhurbaşkanı ve onun ekibi olarak sadece bizler değil, aynı şekilde yerelde de çalışan bütün kardeşlerimiz, bütün dava arkadaşlarımız, bütün ak gönüllüler, AK Parti’nin bütün mensupları olarak benimsemiş ve bu yolda çalışmaya azmetmiş olan insanlarız. Elbette bütün bu gelişmeler aynı zamanda Türkiye’nin ilerlemesine dönük ne kadar argümanları varsa kullananların aynı zamanda terörü de bu şekilde kullandığına dair uzun yıllardır hepimizin gözlerinin önünde cereyan eden bir husus var. Bizler de biliyoruz ki, bize saldıran insanlara silahları veren eller Türkiye’nin her zaman için güçsüz kalması işlerine gelen çevreler olmuştur. Dolayısıyla terörü kaynağında bitirmek için milli güvenliğimizi sağlamak için İHA’sıyla, SİHA’sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek. Bu mücadelemizde milletimizle aynı kararlılıkta siyasette desteğini vermekte. Terör uzantılı siyasete moral ve destek verenlere kapısını kapatmış durumda."

"Çünkü ’memleket işi, gönül işi ve vizyon işidir’ diyoruz"

14-28 Mayıs seçimlerinden itibaren Türkiye’nin ikinci yüz yılı için büyük yürüyüş ve inşa sürecinin başladığını aktaran Bakan Yumaklı, "Belediyecilikte de gerçek belediyecilik anlayışıyla artık yeni çığırlar açmanın zamanının geldiğini hepimiz biliyoruz ifade ediyoruz. AK Parti belediyeleri inşallah 31 Mart seçimlerinde gerçek belediyecilik vizyonuyla bunun startını verecek coşkumuzla, umudumuzla, hedeflerimiz daha da büyüyecek. Bu vizyon ve iddia AK Parti’ye ve aziz milletimize de yakışacak. Çünkü ’memleket işi, gönül işi ve vizyon işidir’ diyoruz. Hep ben bunu her gittiğim yerde büyük bir gururla söylüyorum. Bütün bunları söylerken de yereldeki en uçtaki arkadaşımızdan cumhurbaşkanına kadar herkesin tek bir kendini mihenk taşı olarak kabul ettiği bir düstur var. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor. ‘Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik’ Bunun gereğini de görüyorsunuz. Hakikaten gecesi gündüzüne katan bir cumhurbaşkanı ve onun ekibi olarak mücadelemize devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Karabük’e geldikleri saatten itibaren bu gönül dolusu coşkuyu görmekten memnun olduklarını vurgulayan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Belediye Başkan Adayımız Özkan Çetinkaya, Karabük’ü bilen, dinamik ve vizyonel bir kardeşim. Türkiye’nin en genç il belediye başkan adayı. Ancak bugün konuşurken o kendisini bu şekilde değil de tamam olabilir böyle bir şey var ama en çok çalışan, en çok proje üreten bulunduğu ile en çok katkı veren bir belediye başkanı olarak anılmayı hedeflediğini söyledi. Bu da hakikaten gurur verici. Bir genç kardeşimizin bu şekilde vizyonuna, projelerine güvenmesi, enerjisi, samimiyeti hakikaten hepimizi memnun eden bir husus. Tabii projelerinden bahsettik. Kentsel dönüşüm, gar park projesi, nehir park projesi. Bunlar da Karabük’e değer katacak olan hususlar inşallah Karabük’ün yıldızı bu anlamda parlayacak. Bizler de elbette her yerde söylediğimiz gibi yine burada da tekrar edelim. Desteğimiz bu şekilde bir bütün değer katacak olan projelerin yanında olacaktır elbette. Neden? Çünkü biz hep üçlü olalım, güçlü olalım diyoruz. Nedir o? Hükümette güçlüyüz illerde güçlü olalım, ilçelerde güçlü olalım. Bu üç güç odağını senkronize bir şekilde çalıştıralım ve Türkiye’nin ikinci yüzyılını inşa ederken şehirlerde aynı şekilde gelişmeye devam etsinler."

Bakan Yumaklı, "Karabük hem yerli hem de yabancı turistleri alan bir şehir. Dolayısıyla dünyada benzerleriyle ya da kıyaslanabilecek olan farklı şehirlerle bir araya getirildiğinde çok daha üstün vasıfları ve potansiyellere sahip. Dolayısıyla ben sevgili Belediye Başkan Adayımız Özkan kardeşime şimdiden 31 Mart sonrası için Allah kolaylık versin diyorum. Çünkü şimdi projeleri anlatmak var. Ondan sonra da uygulamak var. Uygulamak için de Allah güç kuvvet versin. Her zaman için kendisinin yanında olacağız inşallah. Ben tabii ki Tarım ve Orman Bakanı olarak ama aynı zamanında da bu bölgenin yani Kastamonu’nun bir evladı olarak aslında kültürlerimizi, yaşantılarımız, sevincimiz, üzüntümüz bir, iki şehrin mensuplarıyız. İnşallah gönlüm de aynı şekilde başkanın yanında olacak" dedi.

"Tarımsal desteklerin tutarı son 22 yılda 10 katına çıkmış vaziyette"

Karabük’e son 21 yılda bugünün reel değerleriyle 8.2 milyar liralık yatırım ve destek yaptıklarını açıklayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımsal desteklerin tutarı son 22 yılda 10 katına çıkmış vaziyette. Yüzde 74 civarında ormanlarla kaplı bir şehirden bahsediyoruz. 51 milyon fidanı ve tohumu da bu süre içerisinde Karabük’te toprakla buluşturmuş vaziyetteyiz. Orman köylülerimizin refahını arttırmaya dönük çalışmalarımızı ORKÖY projeleriyle destekliyoruz. Ben buradan tekrar ORKÖY projelerine başvurulmasını özellikle istirham ediyorum. Özellikle tarımsal kalkınma kooperatiflerimize dönük desteklerle bunu daha da ileriye taşıyacağız. Yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hem dere ıslahları olsun hem de sulama projeleri olsun aynı şekilde hizmete alacağız inşallah. Bütün bunları söylerken hepimizin bildiği gibi yaparsa AK Parti yapar damgasını yaptığımız işlere vurmaya devam edeceğiz inşallah. Ben şimdiden AK Partili belediyelerimizin genç gerçek belediyecilik vizyonuyla 1 Nisan’dan itibaren Türkiye yüzyılını inşa etmek üzere AK Parti belediyeleri olarak da arttırmaya devam edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Karabük’te bu değişimi gerçekleştirmek için değerli kardeşlerim. Konuşmamın başında söylediğim gibi bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hep beraber sokak sokak dolaşalım. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gönüllere girelim ve günün sonunda herkes kazansın. Karabük kazansın."