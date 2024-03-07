- Çevre

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Van’ın Erciş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi mask
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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.49’da merkez üstü Erciş ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depreme Muradiye’deki ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar ise panikle kendilerini dışarı attı. İlçede esnaflık yapan Enver Özgül, deprem meydana geldiğini belirterek, “İş yerindeki bütün müşteri ve çalışanlar hepsi dışarı koştu. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Birkaç ürünümüz kırıldı. Ufak tefek hasarımız olsa da çok şükür can kaybımız yok” dedi.

07 Mar 2024 - 18:52 İHA Van- Çevre

Mahreç  İha

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