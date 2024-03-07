Savunma sanayiinden gençlere istihdam müjdesi

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ortaklaşa olarak başlatılan ve Savunma Sanayii Akademi koordinesinde organize edilen, ‘Savunma Sanayii 101 ve Savunma Sanayii 401’ dersleri başladı. Açılış dersi konuşmasında Görgün; Savunma Sanayii 401 dersinden en üst ortalama ile mezun olan 3 öğrenciye sektörde istihdam garantisi müjdesi verdi. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, açılış dersi konuşması kapsamında öğrencilere gerçekleştirdiği hitaplarında şunları söyledi:

“Eğitim programlarımız vesilesi ile gençlerimize savunma sanayiini tanıtmayı, bu alanda gençlerimizin bilgi birikimlerini artırmayı, geleceğin savunma sanayii neferlerini yetiştirerek nitelikli insan kıymetini sektörümüze kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün hamdolsun binlerce mühendisimiz ve bilim insanımız keşiflerini projeye, projelerini ise uygulamaya alacak bir zemine sahip. Sahip olduğumuz derinlemesine uzmanlık yapısı, yetenek ve kabiliyetler Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefimize emin adımlarla ilerlememizin en önemli teminatıdır. Yerli ve milli üretimi merkez alarak tam bağımsız savunma sanayii amacı uğruna çalışan ekosistemimizin ve geleceğimiz olan siz gençlerin ülkemizi savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getireceğinize inancımız tamdır. Elimizdeki bu güç, sıkı çalışma ve azim ülkemizi geleceğe taşıyacaktır.”

Savunma Sanayii 101 dersi kapsamında; mühendislik fakültelerinin 1. ve 2. sınıf öğrencilerine savunma sanayii ekosisteminin tanıtılması, sektörel ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması ve kendi yeteneklerini keşfederek gelecek planlamalarında destek sağlanması hedefleniyor.

Savunma Sanayii 401 dersi kapsamında; mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine hem savunma sanayiinin tanıtılması hem de geleceğin savunma sanayii neferlerinin yetiştirilerek, nitelikli insan kıymetinin sektöre kazandırılması amaçlanıyor.