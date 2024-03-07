Av sezonu kapandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, av sezonunun il genelinde 7 Mart 2024 tarihi itibariyle kapandığını duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nün, sezonun kapanmasına ilişkin olarak yayımladığı duyuruda; “​4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan Merkez Av Komisyonu 2023-2024 Av Dönemi için avın kapanış tarihini belirlemiştir. Bu karara göre av sezonu 7 Mart 2024 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

‘Arık koruma zamanı’ denilen açıklamada; av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başlamış olacağı belirtilerek, “Avın kapalı olduğu bu dönem av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi evrelerini içine almaktadır. Bu süreçte ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasak olup, toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarına zarar verilmemelidir” hatırlatmasında bulunuldu.