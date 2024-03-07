Elbistan’da ilk kez bir hastaya kalıcı kalp pili takıldı

Elbistan Devlet Hastanesi’nde bir hastaya ilk kez kalıcı kalp pili takıldı. Takılan pil, hastanın yaşam sigortası olacak.

Elbistan’da yaşayan kalp hastası Sabriye Yılmaz (83) rahatsızlanınca, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan muayene ve değerlendirmeden sonra Yılmaz’a, kalıcı kalp pili takılmasına karar verildi. Ameliyata alınan Yılmaz’a, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Abdulkadir Kara tarafından kalıcı kalp pili başarıyla takıldı. Hasta, başarılı geçen operasyonun ardından servise alındı ve 2 gün içinde de taburcu edilecek.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne bir ilk olan operasyonu gerçekleştiren Uzm. Dr. Abdulkadir Kara, benzer durumdaki hastaların üniversite hastanelerine gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

Takılan pilin, hastanın yaşam sigortası olduğunu belirten Kara, “Hastanemizde kalıcı kalp pili uygulaması ilk kez gerçekleştirildi. Ani kalp durması ve ritim bozukluğu ile hastanemize başvuran hastamıza, ani kalp durması riskine karşılık kalp pili (VDD-ICD) takıldı. Hastanın genel durumu iyi ve 2 gün içinde taburcu işlemli planlanmaktadır.

Taktığımız bu pil günün 24 saati boyunca hastanın kalp ritmini takip edip ritim bozukluğunu ya da ani kalp durmasını tespit edebilmektedir. Ayrıca hastada ani kalp durmalarında ya da ritim bozukluğunda hastane ortamında verilen elektriksel şok benzeri müdahalede bulunarak hastanın hayatını kurtarabilmektedir. Özellikle hasta gece yatarken ya da hastane dışındaki bir yerde tıbbi müdahale alamayacağı hallerde pil hastadaki durumu fark edip hızlıca tedavi edebilmektedir ve hasta için bir nevi hayat sigortası görevi görmektedir. Hastalarımızın, kalp pili takılması için üniversite hastanelerine gitmesine gerek kalmadan hastanemizde bu işlemleri yapabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Çelik ise, kurumda sunulan sağlık hizmetlerinin standardını yükseltmeye devam ettiklerini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde de açık kalp ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelik, “Asrın felaketinde hasar almayan Elbistan Devlet Hastanesi olarak, deprem sonrası normalleşme sürecinde şehre hizmet vermekten büyük gurur duyuyoruz. Elbistan halkından aldığımız güç ile başlattığımız sürece her geçen gün bir yenisini eklemekteyiz. Geçtiğimiz aylarda hastanemizde bir ilk olan açık kalp ameliyatı gibi bölgemizde büyük önem tutan hizmetlere her geçen gün yenisini ekliyoruz. Bu sebepten dolayı hastanemizde kalıcı kalp pili operasyonu başlamıştır. İlk operasyon başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili olarak hastanemiz çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hastanemiz sağlıkta yeni atılımlar için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.