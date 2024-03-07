Bağımsız aday Musa Demir, projelerini açıkladı

Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, büyük çoğunluğu insan ve toplum odaklı olmak üzere ekonomi, kentsel dönüşüm, konut, sosyal belediyecilik ana başlıklarındaki projelerle şehrin her köşesine dokunacaklarını söyledi.

‘Önce insan diyerek ortak akılla Elbistan’a eser belediyeciliği anlayışını kazandıracaklarını belirten Demir, “1 Nisan, Elbistan için milat olacak” ifadesini kullandı.

Seçilmesi halinde 1825 günlük görev süresinin her bir anını Elbistan’ı Türkiye’nin en modern ve yaşanabilir ilçesi haline getirmek için değerlendireceğini vurgulayan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, ayakları yere sağlam basan, kuşatıcı, vizyoner ve tamamen gerçekçi projelerle halkın karşısına çıktıklarına değindi.

‘Payitaht şehrimiz Elbistan, atalarımızın mirası olduğu kadar çocuklarımızın da emanetidir’ diyen Demir, “Bu emanete sahip çıkmak en güzel şekilde geleceğe taşımak bizim asli vazifemiz olacak” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediyesi’nin, şehir hayatının her alanında varlığını hissettireceğinin altını çizen Demir, insan, çevre ve şehir odaklı çalışacaklarını belirtti.

Aileye, gençlere, kadınlara, çocuklara dokunan önemli yatırımlara imza atacaklarını dile getiren Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, depremden sonraki süreçte kentin değerlerini dönüştürürken ekonomi ve sanayi hamleleriyle de şehre yeni bir kimlik kazandıracaklarını söyledi.

Katılımcı, ortak aklı önemseyen bir projeksiyonla hazırladıkları eylem planını, şehrin dört bir yanına yansıtacaklarını anlatan Demir, merkez-kırsal ayrımı olmadan Elbistan’ın, kimliğine sahip çıkacaklarını ifade etti.

“Bu şehrin geleceğine Elbistan’ın evlatları karar verecek” sözüyle açıklamasını sürdüren Demir, “Memleketimizin her bir ferdini, caddesini, sokağını ilgilendiren kapsamlı projeleri öncelik sıralamasıyla hayata geçireceğiz. Elbistan’ın tüm dinamiklerini de yanımıza alarak şehrimizi geleceğe emin ellerle hazırlayacağız” dedi.

Demir’in, açıkladığı proje başlıkları ise şu şekilde:

“Manevi Aile projesi, sosyal konut projesi, sosyal tesis projesi, spor ve sporcuyu destek projesi, eğitime ve üniversite öğrencilerine burs-destek projesi, düğün salonu projesi, işçi-memur-emekli lokali projesi, ortak muhtarlık birimi projesi, mobil belediyecilik projesi, katlı otopark projesi, yatırım ve istihdamı destekleme projesi, taziye evleri projesi, Elbistan’ın il olma projesi, kültür ve tarihi değerleri koruma projesi, hobi bahçesi projesi, seyir tepesi projesi, sanayi sitesi revize projesi.”