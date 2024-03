Zafer Partisi’nin ilçe başkanı ve yönetimi, İYİ Parti saflarına katıldı

İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, “İYİ ailemize katılan yeni üyelerimizle büyüyerek güçleniyoruz” dedi.

Seçim sathına girildiğini ve bu süreçte partisine yeni katılımların devam ettiğini belirten İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, Zafer Partisi Elbistan İlçe Başkanı Hulusi Alkaya ve 11 kişilik yönetimi de partisinden istifa ederek İYİ Parti rozeti taktığını hatırlattı.

Elbistan’ın yönetimine talip oldukları bu dönemdeki katılımlarla güçlerine güç kattıklarını vurgulayan Bölükbaşı, “İYİ Parti Elbistan ailesi her geçen gün büyüyor. Bizler bu davaya gönül koyduk. Bu dava uğruna çalmadık kapı bırakmayacağız. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener öncülüğünde çıktığımız bu yolda hemen her gün çeşitli siyasi görüş ve partilerden hemşerilerimizi ailemize kattık. İYİ ailemiz sadece büyümüyor, daha da güçleniyor. Bu gücü her daim kendi özümüzden yani kendi vatandaşımızdan alacağız. Bizimle beraber yürümek isteyen herkese teşekkür ediyor ve onure olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Seçim çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini belirten İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, “Partimize katılan arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle kol kola verip İYİ’lik mücadelesini daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Ürettiğimiz siyaset ile halkımızın gönlünde olmaya devam edeceğiz. Cesurlar hareketine katılan, meşakkatli yolda bıkmadan yorulmadan yürüyecek olan yeni katılan dava arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.