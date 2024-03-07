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Mesleki Eğitim Merkezi’nde yangın ve afet tatbikatı

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Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak yangın ve afet zararlarına yönelik eğitim ve tatbikat yapıldı. Kahramanmara...

Mesleki Eğitim Merkezi’nde yangın ve afet tatbikatı mask
Mesleki Eğitim Merkezi’nde yangın ve afet tatbikatı
Mesleki Eğitim Merkezi’nde yangın ve afet tatbikatı
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Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak yangın ve afet zararlarına yönelik eğitim ve tatbikat yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı Elbistan Birimi eğitmenleri tarafından Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenlerine yangın, tahliye ve afet zararlarını azaltmaya yönelik eğitim verildi. Eğitim sonucunda da tatbikat yapıldı.

Eğitim amiri Turan Özcan, olası afet sonrasında koordinasyonun önemine vurgu yaptığı eğitimde; öğrenci ve öğretmenlere öncelik sıralaması ile uyulması gereken kurallar hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Birkan Şatıroğlu, bu tür eğitim ve tatbikatların afetlere hazırlık için önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

07 Mar 2024 - 15:45 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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