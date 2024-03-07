Elbistan’da satranç aday hakemlik kursu açılacak

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından kentte satranç aday hakemlik kursu açılacağını söyledi.

Kursun, 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında verileceğini belirten Türkan, “Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı tarafından ilçemizde gerçekleşecek satranç faaliyetlerini desteklemek ve ilçemizdeki hakem sayısını artırmak amacıyla Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde satranç aday hakemlik kursu açılacaktır. Kurstaki eğitimler, Elbistan Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Spor Salonunda açılacaktır” dedi.

Kurs başvuruları ile ilgili de bilgi veren Türkan, “Kurs hakkında bilgi almak ve kursa başvuru yapmak isteyen kişilerin 0344 415 45 62 numaralı telefondan bizimle iletişime geçerek gerekli evrakları tamamladıktan sonra şahsen kurumumuza gelerek evrakları teslim etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.