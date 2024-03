Mangal Tadı Çöp Şiş Restaurant, iftarda misafirlerini ağırlayacak

Elbistan’da yıllardır değişmeyen lezzeti ve kalitesiyle hizmet veren, Mangal Tadı Çöp Şiş Restaurant, Ramazan ayı boyunca iftarda misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Ceyhan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerinde yeni lezzetlerle müşterilerini ağırlamaya devam eden Mangal Tadı Çöp Şiş Restaurant, Ramazan ayı boyunca iftarda misafirlerine birbirinden leziz tatlar sunmaya edecek.

İşletme sahipleri Hakkı Usta (Hakkı Aksu) ve Serhat Yıldırım, iftar menüsünde misafirlerine çorba, birbirinden leziz kebap ve ızgara çeşitleri ile hizmet vereceklerini belirterek, “On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca menümüzde çorba, kebap ve ızgara çeşitleri yer alacak. Menümüzde yer alan Adana, kuşbaşı, ciğer, çöp şiş, tavuk kanat, tavuk şiş, tavuk pirzola, tavuk kelebek çeşitlerimizin yanına, biftek, Gaziantep'in damak çatlatan lezzeti olan küşleme, beyti ve beyti sarma, ciğer şiş, çöp şiş ve tavuk ızgara çeşitlerimizden oluşan zengin bir menüyle iftarda damaklara hitap etmeye devam edeceğiz. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk kelebek çeşitlerinin ve et biftek ile et pirzolanın kilo ile satışını da yapıyoruz. Kilo ile satışlarımızda salata ve ayran da ikramımızdır. İftar menümüzde çorba ve et ızgara çeşitlerinin fiyatı 250 TL, çorba ve tavuk ızgara çeşitlerinin fiyatı 200 TL, çorba ve ciğer şiş fiyatı ise 180 TL olacak” dediler.

Ramazan ayı boyunca iftardan saat 20.00’ye kadar hizmet vereceklerini ifade eden işletme sahipleri, “İşletmemiz Ramazan ayı boyunca iftarda açık olacak ve akşam saat 20.00’ye kadar hizmet verecek. İftarda açık olacak işletmemizde iftardan 1 saat öncesine siparişleri alarak müşterilerimize iftar saatinden önce ev ve işyerlerine de servis yapacağız. Sipariş ve rezervasyon için 0 344 413 53 50- 0 541 454 43 33 ve 0 541 573 71 25 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştular.