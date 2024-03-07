Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: “Yerel suç çetesi çökertildi”

Vali Ünlüer, düzenlenen ‘Güvenlik Basın Bilgilendirme’ toplantısında konuştu. Vali Ünlüer, “Asrın felaketini yaşadığımız şehrimizde depremden sonra İl Emniyet Müdürlüğümüz 714 personel artışıyla 4 bin 47 ve İl Jandarma Komutanlığımız 366 personel artışıyla 2 bin 155 personelle toplam 6 bin 202 güvenlik personelimiz, suçun yaşanmaması adına yürüttüğü huzur operasyonlarıyla birlikte suç işleyenlere göz açtırmamak ve şehrin güvenliğini sağlamak için uyum içerisinde yoğun denetimlerine devam ediyor” dedi.

Terörle mücadele faaliyetleri hakkında bilgi veren Vali Ünlüer, “İlimizde son 2 ayda bu anlamda 50 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda 16 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 4 şahsa tutuklama ve 2 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin de desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili ise ilimiz genelinde 110 bin 992 düzenli göçmen sayısı bulunuyor. Göçmen kaçakçılığına yönelik 278 operasyon icra edilmiş, 416 düzensiz göçmen yakalanmış, gözaltına alınan 5 organizatörden 1’i tutuklanmış, 272 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir” diye konuştu.

Uyuşturucu çetesi çökertildi

Uyuşturucuyla mücadelenin titizlikle takip edildiğini aktaran Ünlüer, “Gerçekleştirilen 947 operasyonda bin 38 şahıs gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslardan 63’ü tutuklanmış, 13’üne adli kontrol işlemi yapılmıştır. Yakalanan narkotik malzemeler ise bin 500 gram esrar, 543 gram skunk, 209 gram bonzai, 80 gram eroin, 0,39 gram kokain, 10 gram afyon, 2 bin 309 gram metanfetamin, 22 ecstasy, 3 bin 485 captagon ve 2 bin 777 sentetik ecza ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımıza kararlılıkla devam edilecektir. Organize suçlarla ilgili 9 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şahıstan 15’i tutuklanmış ve 3’üne adli kontrol işlemi yapılmıştır. Bu çerçevede bir yerel suç çetesi de çökertilmiştir. Yasalara aykırı biçimde oluşan her türlü organize suç örgütüne karşı mücadelemiz büyük bir kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaçakçılık suçlarına yönelik 52 operasyon yapıldı

Kaçakçılıkla ilgili mücadeleleri aktaran Vali Ünlüer, “Silah, akaryakıt, tütün mamulleri, alkollü içki, kültür ve tabiat varlıklarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 52 operasyon gerçekleştirilmiş, 66 şahsa işlem yapılmış, 22’si gözaltına alınmıştır. 10 bin 540 paket sigara, 63 bin 320 makaron, 179 kilogram nargile tütünü, 340 kilogram tütün, bin 290 puro, 316 elektronik sigara, 134 cep telefonu, 5 tarihi obje ve sikke, 152 litre alkollü içki ele geçirilmiştir. Gerçekleşen toplam 4 bin 785 asayiş olayında 2 bin 797 şahıs yakalanmış, 244 ruhsatsız silah ele geçirilmiştir. Kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, millete ve devlete karşı suçlar ile takibi gereken olayların aydınlatma oranına bakıldığında ilimizde yüzde 92 seviyelerindeyiz“ dedi.

Sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Vali Ünlüer, konuşmasının devamında şu bilgileri paylaştı:

“Kahramanmaraş merkezli 6 ilde 5 Mart 2024 günü saat 06.30’da gerçekleştirilen operasyonla son iki yılda sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertilmiştir. Yine önemli konulardan biri de siber suçlarla mücadele. Bu konuda bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlara karşı her türlü önlemler alınmaktadır. Siber suçlarla mücadele kapsamında 557 sosyal medya hesabı ile 295 terör iltisaklı hesaplarda yapılan çalışmalarda 7 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Son olarak trafik olaylarına yönelik yapılan denetimlerde 319 bin 26 araç kontrol edilmiş, bin 478 araç trafikten men edilmiştir. 517 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. İlimizde okul servis araçları, ticari taksiler ve motosikletlere yönelik trafik uygulamalarımız titizlikle devam etmektedir. İlimizde ’Güvenli Sistem Yaklaşımı’ esas alınarak hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”