İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma tarafından Eskişehir, İstanbul, Aydın ve Ağrı'da eş zamanlı "Mahzen-5" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

"Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın, Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi." bilgisini veren Yerlikaya, elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütlerine üye 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 250 casus kamera, 22 mağdur adına yazılmış 14 milyon değerinde senet, 5 milyon tutarında 1721 sahte fatura, çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlikle çok miktarda Türk lirası, döviz ve altın ele geçirildiğini kaydetti.

İstanbul'da ehliyet sınavında sahtecilik

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Mahzen-5 operasyonları kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Ağrı'da "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Ekipler, bu şüphelilerin, yazılı ehliyet sınavına girdiğinde başarılı olamayacak kişilerle anlaştıklarını, bu kişilerin kimlik fotoğraflarında oynama yapıp yerlerine sınava girecek kişilere benzeyen ve "Joker" tabir edilen yeni fotoğraflar türeterek kimlik kartı almalarını, yazılı ehliyet sınavına, sahte kimlik ve dinleme cihazlarıyla girerek anlaştıkları kişilerin sınavdan geçmesini sağladıklarını belirledi.

Çevrim içi satış platformunda kurye olanlar üzerinden sahte fatura

Aydın'da ise çevrim içi satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden sahtecilik yapıldığı tespit edildi.

Kuryeler üzerinden akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenledikleri sahte faturaları muhasebecileri vasıtasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirerek haksız vergi iadesi aldıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

Mahzen-5 operasyonlarının Eskişehir kısmında da "tefecilik" suçunu örgütlü şekilde işledikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin mağdur şahıslara faizle borç para verdikleri, baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak alacaklarını yüksek faiz oranlarıyla tahsil ettikleri, mağdurların araç ve gayrimenkullere zorla el koyarak tapularını aldıkları belirlendi.