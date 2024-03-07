KOSGEB kredisi bekleyen depremzede esnafa müjde gibi haber

Elbistan’da, depremzede esnaflara yönelik olarak hayata geçirilen finansman projesi kapsamında başvurusu onaylananlara ödemeler başlıyor.

Elbistan’da da binlerce esnafın merakla beklediği Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yeni finansman deprem bölgesindeki işletmelerin hesaplarına aktarılmaya başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB kredisiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada; "KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz" dedi.

Bakan Kacır, 15 Kasım 2023'ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilde 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar TL tutarında ödeme yapıldığını aktardı.

Devreye alınan yeni finansmanla bölgedeki işletmelere can suyu olmaya devam edeceklerini belirten Kacır, "Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Elbistan KOSGEB Temsilciliği de; Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek programı kapsamında destek ödemelerinin bütçe dahilinde devam edeceğini duyurdu.

Ödemelerin, talep tarihine göre yapılacağını bildiren temsilcilik, “KOSGEB sisteminin 8 Mart itibariyle açılmasını bekliyoruz. Ödemeler, talep sırasındaki işletmelere mail gönderilmiştir. Mail veya SMS gelen firmaların işlemlerini kontrol ederek SGK ve vergi borcu yoktur yazılarını hazır etmesi, ödeme talep için hazırlık yapması önemle rica olunur” açıklamasında bulundu.