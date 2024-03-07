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Kara yolundan geçirilen dev tekne, trafiği kilitledi

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kara yolundan tırlarla geçirilen dev tekne trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Kara yolundan geçirilen dev tekne, trafiği kilitledi mask
Kara yolundan geçirilen dev tekne, trafiği kilitledi
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Edinilen bilgiye göre, Van’dan Mersin’e tır ile nakledilen 32 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki tekne, ilçe merkezinde trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak teknenin ilçe merkezinden kontrollü olarak geçişi sağlandı. Teknenin arkasında oluşan araç kuyrukları teknenin ilçeden çıkarılmasıyla sona erdi.

07 Mar 2024 - 10:44 İHA Adiyaman- Güncel

Mahreç  İha

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