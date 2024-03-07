Elbistanlı tır şoförü kazada hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak refüje devrilen sunta yüklü tırın Elbistanlı sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, uzun yıllardır İnegöl’de yaşayan ve tır şoförlüğü yapan Elbistan’a bağlı Çalış Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ömer Doğan’ı (59) hayattan koparan kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Mezit Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Doğan, yönetimindeki 16 PK 936 plakalı tırla Eskişehir'den yüklediği suntaları İnegöl'e getirmek üzere yola çıktı. Tır, Mezit Mahallesi mevkiindeki virajda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kağıt gibi ezilen kabin kısmında sıkışan Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elbistan’a getirilecek. Doğan’ın cenazesi, baba ocağı Çalış Mahallesi’nde toprağa verilecek.