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Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

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Kahramanmaraş’ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
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Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bir mobilya imalathanesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya ürünlerinin bulunduğu iki katlı imalathanedeki yangın iş yerini sardı.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Can kaybının yaşanmadığı öğrenilen yangında maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının arından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatacak.

07 Mar 2024 - 08:48 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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