Elbistan’da belediye meclis üyesi adaylarının kesin listesi açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 15 siyasi partinin yanında 9 bağımsız adayın belediye meclis üyeliği için yarışacağını açıkladı.
Elbistan, belediye meclis üyeliğinde Kahramanmaraş genelinde bağımsız adayların da yarışacağı tek ilçe oldu. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayları ise şu şekilde sıralandı:
AK PARTİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MÜCAHİT DOĞAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ FEVZİ ERGİN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TOLGAHAN BÖLÜKBAŞI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ CEMİL BÖLÜKBAŞI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ERDAL KIRAÇ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ YUSUF KILINÇ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ SEDAT TONTUŞ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ KLBİSTAN HAMİT ŞAKALAR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MUSTAFA ÖNCEL
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ AYDIN GÜL
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HAKAN YİNANÇ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ EMRE SARIOĞLAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ALİ İHSAN YILDIRIM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MEMET ALİ BUĞDAY
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ AHMET BİLAL CEHİZ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ESAT KILINÇ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ALİ HAVAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MEHMET YÜCEL
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GAZZALİ YANIK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HASAN HÜSEYİN BASUT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ FATMA OKUR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MİZRAP TOPARSLAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ALİ DOĞAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ AHMET ÇAĞATAY ÇOLAK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HALİL İĞDE
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ BAYRAM GÖK
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ÖMER ÜSTÜN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GÖKHAN ESER KONTENJAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ DİLEK ÇEVİK KONTENJAN
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MEHMET NURİ GÜNEN KONTENJAN
İYİ PARTİ
İYİ PARTİ MEHMET ALTINTOP
İYİ PARTİ AHMET YALÇIN ORTAOKUL
İYİ PARTİ SITTIK ÇİMEN
İYİ PARTİ MEHMET ŞAHİN KARAGENÇ
İYİ PARTİ ABDURRAHMAN ŞAKALAR
İYİ PARTİ TURGAY TAŞOLAR
İYİ PARTİ EROL YILDIRIM
İYİ PARTİ ABDULLAH YILMAZ
İYİ PARTİ ALİ NERGİZ
İYİ PARTİ YUSUF BEKLER
İYİ PARTİ ÖMER TÜRKDAĞLI
İYİ PARTİ ÖMER ÖZTÜRK
İYİ PARTİ FEYYAT ONAT
İYİ PARTİ MEHMET KILINÇ
İYİ PARTİ FARUK ÖZCAN
İYİ PARTİ SAİT TANRIVERDİ
İYİ PARTİ NİZAM KARACA
İYİ PARTİ FAİK KILINÇ
İYİ PARTİ OSMAN ŞAKALAR
İYİ PARTİ MUSTAFA YAVAŞ
İYİ PARTİ YUNUS YILDIRIM
İYİ PARTİ YAKUP YÜCE KONTENJAN
İYİ PARTİ NECATİ KÜPELİ KONTENJAN
İYİ PARTİ MEHMET ALKAYA KONTENJAN
MEMLEKET PARTİSİ
MEMLEKET PARTİSİ ARİF DEMİR
MEMLEKET PARTİSİ ALİ YUMUŞAK
MEMLEKET PARTİSİ TAYFUN ŞAHİN
MEMLEKET PARTİSİ ADEM KALKANDELEN KONTENJAN
MEMLEKET PARTİSİ SİNAN PEKCAN UÇAK KONTENJAN
MEMLEKET PARTİSİ GÜLNUR AYDIN KONTENJAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ HABİP PEKDEMİR
YENİDEN REFAH PARTİSİ OSMAN YÜKSEL
YENİDEN REFAH PARTİSİ MESUT BATMAZ
YENİDEN REFAH PARTİSİ SONER DEMİRCİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ MEHMET AYDIN
YENİDEN REFAH PARTİSİ DERVİŞ İMRE
YENİDEN REFAH PARTİSİ METİN TÜRKAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ RAMAZAN KALIN
YENİDEN REFAH PARTİSİ MEHMET ER
YENİDEN REFAH PARTİSİ SEYFALİ TÜRK
YENİDEN REFAH PARTİSİ HULUSİ ŞAHİN
YENİDEN REFAH PARTİSİ ŞAHİN YALÇIN
YENİDEN REFAH PARTİSİ HACI OSMAN YILMAZ
YENİDEN REFAH PARTİSİ RAMAZAN CERAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ MEHMET SAĞ
YENİDEN REFAH PARTİSİ EŞREF MURAT ŞAHİN
YENİDEN REFAH PARTİSİ SAİM TANRIVERDİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ FATİH YALNIZ
YENİDEN REFAH PARTİSİ YAŞAR ÖZTÜRK
YENİDEN REFAH PARTİSİ CENGİZ GÜL
YENİDEN REFAH PARTİSİ ŞEREF GÜL
YENİDEN REFAH PARTİSİ MEMİŞ GÖKKAYA
YENİDEN REFAH PARTİSİ SERDAR ARSLAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ BAYRAM DOĞAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ İSRAFİL ALKAYA
YENİDEN REFAH PARTİSİ ÖMER BOZKUŞ ÇİFTÇİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ BERAT KAVAK
YENİDEN REFAH PARTİSİ FATİH GAZİOĞULLARI
YENİDEN REFAH PARTİSİ EYYUP ÇAĞLAR KONTENJAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ OĞUZ ULAŞ KONTENJAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ SUAT CİHANGİR KONTENJAN
ZAFER PARTİSİ
ZAFER PARTİSİ MUHAMMET KORKUT BABAOĞLU
ZAFER PARTİSİ HALİT TAŞKIN
ZAFER PARTİSİ OSMAN MURAT BABAOĞLU
ZAFER PARTİSİ TUĞRUL BABAOĞLU
ZAFER PARTİSİ ŞABAN ERDEN
ZAFER PARTİSİ ERTUĞRUL KAYA
ZAFER PARTİSİ TANER KASAP
ZAFER PARTİSİ HÜSEYİN GÜVERCİN
ZAFER PARTİSİ MAHMUT YALÇINÖZ
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ ERDEM FİRİK
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ MUHAMMED ALİ KILINÇ
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ ZEKERİYA DÜZ
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ EMİNE YÜKSEK
CHP
CUMHURİYET HALK PARTİSİ BÜNYAMİN GÜNEŞ CERİT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GÜLABİ EREN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ RAMAZAN TAŞDEMİR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MULLA KAHRAMAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ HAKAN DEMİREL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MEHMET PAMUK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜNAL YILDIRIM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ AZİZ BİNGÖL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ALİ İBRAHİM ŞAHİN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÖZCAN YILDIZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADEM GÜNDÜZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ RAMAZAN YILDIZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ AHMET KÖKER
CUMHURİYET HALK PARTİSİ DOĞAN CAN DOĞAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MAHİR ÖKSÜZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ BEHZAT DOĞAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ BÜLENT GÖREN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ AHMET KARADAŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MUSTAFA DEĞER
CUMHURİYET HALK PARTİSİ DERYA EFE
CUMHURİYET HALK PARTİSİ AKİF KILINÇ KAYNAKÇI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ NURULLAH BİNBUĞA
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ALİ GÜL ÇOBAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSMAİL GÜNEŞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ DİLAN KAL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ENGİN KALE
CUMHURİYET HALK PARTİSİ NACİ GÖÇMEN KONTENJAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MUSA TORAMAN KONTENJAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ EMRE GÖREN KONTENJAN
HÜDAPAR
HÜR DAVA PARTİSİ HİKMET TOPRAK
HÜR DAVA PARTİSİ TEBERNUŞ ÖZCAN
HÜR DAVA PARTİSİ MUHAMMET SAİT ÖZCAN
HÜR DAVA PARTİSİ MUHAMMET GÜMÜŞ
MİLLİ YOL PARTİSİ
MİLLİ YOL PARTİSİ FİKRİ EDİZER
MİLLİ YOL PARTİSİ YAVUZ GÜNEŞ
MİLLİ YOL PARTİSİ MEHMET KÖLELİ
MİLLİ YOL PARTİSİ YILMAZ CİHAN
MİLLİ YOL PARTİSİ İDRİS YALÇIN
MİLLİ YOL PARTİSİ MİRZA TANRIVERDİ
MİLLİ YOL PARTİSİ HÜSEYİN KILIÇ
MİLLİ YOL PARTİSİ İBRAHİM HANÇER
MİLLİ YOL PARTİSİ GÜLSER YILMAZ
İŞÇİ PARTİSİ
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ BARIŞ SELİM YAPRAK
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ MUSTAFA SUPHİ SÜMBÜL
DEVA PARTİ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ALİ TÜRKÜCÜ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ABDULLAH DEMİR
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ŞERİF YILDIZ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ BURHAN DAĞ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MEHMET YERLİ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MEVLÜT ÖZER
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ YÜCEL DEMİRCİ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ KÜRŞAT KILINÇ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MEHMET YAY
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ HASAN KİRİK
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ HAMZA KIZOĞLU
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MUSTAFA DEMİR
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ İBRAHİM YILDIRIM
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ DURDU TATAR
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ALİ RIZA KANDİLLİ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ CAFER CERİT KONTENJAN
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MESUT DOĞAN KONTENJAN
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ OSMAN KIR KONTENJAN
SAADET PARTİSİ
SAADET PARTİSİ MEHMET HAVAN
SAADET PARTİSİ BAHRİ TAP
SAADET PARTİSİ İSMAİL ALMA
SAADET PARTİSİ OKTAY CEYHAN
SAADET PARTİSİ SALİH ÖNAT
SAADET PARTİSİ ALİ EMİNOĞLU
SAADET PARTİSİ RAMAZAN AYDOĞAN
BAĞIMSIZLAR
BAĞIMSIZ REFİK ÇELİK
BAĞIMSIZ MEHMET BOSTANCI
BAĞIMSIZ ORHAN BAŞTÜRK
BAĞIMSIZ SELÇUK DEMİR
BAĞIMSIZ İSMET ÖZYURT
BAĞIMSIZ ALİ İHSAN NACAR
BAĞIMSIZ KADİR KÜÇÜK
BAĞIMSIZ NURCAN DEMİR
BAĞIMSIZ MEHMET GÖTÜRLER
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ ENGİN GENCERİ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ SÜLEYMAN HOROZ
SOL PARTİ ALİ CİĞER