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Elbistan’da belediye meclis üyesi adaylarının kesin listesi açıklandı

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Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 15 siyasi partinin yanında 9 bağımsız adayın belediye meclis üy...

Elbistan’da belediye meclis üyesi adaylarının kesin listesi açıklandı mask
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Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 15 siyasi partinin yanında 9 bağımsız adayın belediye meclis üyeliği için yarışacağını açıkladı.

Elbistan, belediye meclis üyeliğinde Kahramanmaraş genelinde bağımsız adayların da yarışacağı tek ilçe oldu. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayları ise şu şekilde sıralandı:

AK PARTİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MÜCAHİT DOĞAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ FEVZİ ERGİN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TOLGAHAN BÖLÜKBAŞI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ CEMİL BÖLÜKBAŞI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ERDAL KIRAÇ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ YUSUF KILINÇ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ SEDAT TONTUŞ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ KLBİSTAN HAMİT ŞAKALAR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MUSTAFA ÖNCEL

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ AYDIN GÜL

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HAKAN YİNANÇ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ EMRE SARIOĞLAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ALİ İHSAN YILDIRIM

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MEMET ALİ BUĞDAY

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ AHMET BİLAL CEHİZ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ESAT KILINÇ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ALİ HAVAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MEHMET YÜCEL

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GAZZALİ YANIK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HASAN HÜSEYİN BASUT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ FATMA OKUR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MİZRAP TOPARSLAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ALİ DOĞAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ AHMET ÇAĞATAY ÇOLAK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HALİL İĞDE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ BAYRAM GÖK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ÖMER ÜSTÜN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GÖKHAN ESER KONTENJAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ DİLEK ÇEVİK KONTENJAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MEHMET NURİ GÜNEN KONTENJAN

İYİ PARTİ

İYİ PARTİ MEHMET ALTINTOP

İYİ PARTİ AHMET YALÇIN ORTAOKUL

İYİ PARTİ SITTIK ÇİMEN

İYİ PARTİ MEHMET ŞAHİN KARAGENÇ

İYİ PARTİ ABDURRAHMAN ŞAKALAR

İYİ PARTİ TURGAY TAŞOLAR

İYİ PARTİ EROL YILDIRIM

İYİ PARTİ ABDULLAH YILMAZ

İYİ PARTİ ALİ NERGİZ

İYİ PARTİ YUSUF BEKLER

İYİ PARTİ ÖMER TÜRKDAĞLI

İYİ PARTİ ÖMER ÖZTÜRK

İYİ PARTİ FEYYAT ONAT

İYİ PARTİ MEHMET KILINÇ

İYİ PARTİ FARUK ÖZCAN

İYİ PARTİ SAİT TANRIVERDİ

İYİ PARTİ NİZAM KARACA

İYİ PARTİ FAİK KILINÇ

İYİ PARTİ OSMAN ŞAKALAR

İYİ PARTİ MUSTAFA YAVAŞ

İYİ PARTİ YUNUS YILDIRIM

İYİ PARTİ YAKUP YÜCE KONTENJAN

İYİ PARTİ NECATİ KÜPELİ KONTENJAN

İYİ PARTİ MEHMET ALKAYA KONTENJAN

MEMLEKET PARTİSİ

MEMLEKET PARTİSİ ARİF DEMİR

MEMLEKET PARTİSİ ALİ YUMUŞAK

MEMLEKET PARTİSİ TAYFUN ŞAHİN

MEMLEKET PARTİSİ ADEM KALKANDELEN KONTENJAN

MEMLEKET PARTİSİ SİNAN PEKCAN UÇAK KONTENJAN

MEMLEKET PARTİSİ GÜLNUR AYDIN KONTENJAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ HABİP PEKDEMİR

YENİDEN REFAH PARTİSİ OSMAN YÜKSEL

YENİDEN REFAH PARTİSİ MESUT BATMAZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ SONER DEMİRCİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ MEHMET AYDIN

YENİDEN REFAH PARTİSİ DERVİŞ İMRE

YENİDEN REFAH PARTİSİ METİN TÜRKAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ RAMAZAN KALIN

YENİDEN REFAH PARTİSİ MEHMET ER

YENİDEN REFAH PARTİSİ SEYFALİ TÜRK

YENİDEN REFAH PARTİSİ HULUSİ ŞAHİN

YENİDEN REFAH PARTİSİ ŞAHİN YALÇIN

YENİDEN REFAH PARTİSİ HACI OSMAN YILMAZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ RAMAZAN CERAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ MEHMET SAĞ

YENİDEN REFAH PARTİSİ EŞREF MURAT ŞAHİN

YENİDEN REFAH PARTİSİ SAİM TANRIVERDİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ FATİH YALNIZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ YAŞAR ÖZTÜRK

YENİDEN REFAH PARTİSİ CENGİZ GÜL

YENİDEN REFAH PARTİSİ ŞEREF GÜL

YENİDEN REFAH PARTİSİ MEMİŞ GÖKKAYA

YENİDEN REFAH PARTİSİ SERDAR ARSLAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ BAYRAM DOĞAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ İSRAFİL ALKAYA

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÖMER BOZKUŞ ÇİFTÇİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ BERAT KAVAK

YENİDEN REFAH PARTİSİ FATİH GAZİOĞULLARI

YENİDEN REFAH PARTİSİ EYYUP ÇAĞLAR KONTENJAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ OĞUZ ULAŞ KONTENJAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ SUAT CİHANGİR KONTENJAN

ZAFER PARTİSİ

ZAFER PARTİSİ MUHAMMET KORKUT BABAOĞLU

ZAFER PARTİSİ HALİT TAŞKIN

ZAFER PARTİSİ OSMAN MURAT BABAOĞLU

ZAFER PARTİSİ TUĞRUL BABAOĞLU

ZAFER PARTİSİ ŞABAN ERDEN

ZAFER PARTİSİ ERTUĞRUL KAYA

ZAFER PARTİSİ TANER KASAP

ZAFER PARTİSİ HÜSEYİN GÜVERCİN

ZAFER PARTİSİ MAHMUT YALÇINÖZ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ ERDEM FİRİK

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ MUHAMMED ALİ KILINÇ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ ZEKERİYA DÜZ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ EMİNE YÜKSEK

CHP

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BÜNYAMİN GÜNEŞ CERİT

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GÜLABİ EREN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ RAMAZAN TAŞDEMİR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MULLA KAHRAMAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ HAKAN DEMİREL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MEHMET PAMUK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜNAL YILDIRIM

CUMHURİYET HALK PARTİSİ AZİZ BİNGÖL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ ALİ İBRAHİM ŞAHİN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÖZCAN YILDIZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADEM GÜNDÜZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ RAMAZAN YILDIZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ AHMET KÖKER

CUMHURİYET HALK PARTİSİ DOĞAN CAN DOĞAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MAHİR ÖKSÜZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BEHZAT DOĞAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BÜLENT GÖREN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ AHMET KARADAŞ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MUSTAFA DEĞER

CUMHURİYET HALK PARTİSİ DERYA EFE

CUMHURİYET HALK PARTİSİ AKİF KILINÇ KAYNAKÇI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ NURULLAH BİNBUĞA

CUMHURİYET HALK PARTİSİ ALİ GÜL ÇOBAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSMAİL GÜNEŞ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ DİLAN KAL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ ENGİN KALE

CUMHURİYET HALK PARTİSİ NACİ GÖÇMEN KONTENJAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MUSA TORAMAN KONTENJAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ EMRE GÖREN KONTENJAN

HÜDAPAR

HÜR DAVA PARTİSİ HİKMET TOPRAK

HÜR DAVA PARTİSİ TEBERNUŞ ÖZCAN

HÜR DAVA PARTİSİ MUHAMMET SAİT ÖZCAN

HÜR DAVA PARTİSİ MUHAMMET GÜMÜŞ

MİLLİ YOL PARTİSİ

MİLLİ YOL PARTİSİ FİKRİ EDİZER

MİLLİ YOL PARTİSİ YAVUZ GÜNEŞ

MİLLİ YOL PARTİSİ MEHMET KÖLELİ

MİLLİ YOL PARTİSİ YILMAZ CİHAN

MİLLİ YOL PARTİSİ İDRİS YALÇIN

MİLLİ YOL PARTİSİ MİRZA TANRIVERDİ

MİLLİ YOL PARTİSİ HÜSEYİN KILIÇ

MİLLİ YOL PARTİSİ İBRAHİM HANÇER

MİLLİ YOL PARTİSİ GÜLSER YILMAZ

İŞÇİ PARTİSİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ BARIŞ SELİM YAPRAK

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ MUSTAFA SUPHİ SÜMBÜL

DEVA PARTİ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ALİ TÜRKÜCÜ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ABDULLAH DEMİR

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ŞERİF YILDIZ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ BURHAN DAĞ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MEHMET YERLİ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MEVLÜT ÖZER

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ YÜCEL DEMİRCİ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ KÜRŞAT KILINÇ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MEHMET YAY

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ HASAN KİRİK

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ HAMZA KIZOĞLU

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MUSTAFA DEMİR

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ İBRAHİM YILDIRIM

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ DURDU TATAR

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ALİ RIZA KANDİLLİ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ CAFER CERİT KONTENJAN

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MESUT DOĞAN KONTENJAN

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ OSMAN KIR KONTENJAN

SAADET PARTİSİ

SAADET PARTİSİ MEHMET HAVAN

SAADET PARTİSİ BAHRİ TAP

SAADET PARTİSİ İSMAİL ALMA

SAADET PARTİSİ OKTAY CEYHAN

SAADET PARTİSİ SALİH ÖNAT

SAADET PARTİSİ ALİ EMİNOĞLU

SAADET PARTİSİ RAMAZAN AYDOĞAN

BAĞIMSIZLAR

BAĞIMSIZ REFİK ÇELİK

BAĞIMSIZ MEHMET BOSTANCI

BAĞIMSIZ ORHAN BAŞTÜRK

BAĞIMSIZ SELÇUK DEMİR

BAĞIMSIZ İSMET ÖZYURT

BAĞIMSIZ ALİ İHSAN NACAR

BAĞIMSIZ KADİR KÜÇÜK

BAĞIMSIZ NURCAN DEMİR

BAĞIMSIZ MEHMET GÖTÜRLER

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ ENGİN GENCERİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ SÜLEYMAN HOROZ

SOL PARTİ ALİ CİĞER

06 Mar 2024 - 22:18 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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