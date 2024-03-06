Erbakan: “Milli Görüş yeniden şahlanıyor”

Elbistan’da miting düzenleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, “Milli Görüş yeniden şahlanıyor” dedi.

Erbakan, partisinin seçim irtibat ofisi önündeki mitinge katıldı. ‘Mücahit Erbakan’ sloganları eşliğinde coşkulu kalabalığa hitap eden Erbakan, AK Parti iktidarını eleştirip, ‘Milli Görüş’ belediyeciliğini Elbistan’la buluşturacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı da; Erbakan’ı Elbistan’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Elbistan’ı ziyaret etti, partisinin belediye başkan adayı Eyyup Ceran’a destek istedi.

Alanı dolduran partililere ilk hitap eden isim Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran oldu.

Ceran, projelerinden bahsettiği konuşmasında; popülist siyaset yapmayacaklarını belirtip Elbistan’a depremden 13 ay geçmesine rağmen çivi çakılmadığını savundu.

‘Elbistan’ın yüzyılını şekillendirecek imar planları hazırlayacağız’ diyen Ceran, kentsel dönüşüm, sosyal konut, halk ekmek ve diğer projelerini paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammed Aydoğar da, selamlama konuşmasında Kahramanmaraş’ı ahlaklı belediyecilikle yöneteceklerine dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan ise, partisinin üye sayısındaki ciddi artışa değinerek konuşmasına başladı.

Seçimden önce 500 bin üyeyi aşarak Türkiye’de en çok üyeye sahip 3.siyasi parti olacaklarını belirten Erbakan, bunun da Yeniden Refah’ın yükselişinin işareti olduğuna değindi.

Elbistan’da insan seliyle karşılaştıklarına işaret eden Erbakan, ‘dip dalgası’ hatırlatması yapıp şöyle konuştu:

“Her gittiğimiz yerde muazzam bir topluluk ve heyecanla karşılaşıyoruz. Milli Görüş, yeniden şahlanıyor. Yeniden Refah da şahlanıyor ve adım adım iktidara yürüyor. Milletimiz; kurtuluşun ve umudun adresi olarak Yeniden Refah Partimizi görüyor. Gençlerimiz akın akın partimize katılıyor. Muazzam bir dip dalgası geliyor. Bu dip dalgası, 31 Mart’ta sandıkları patlatacak inşallah.

Sahada tek bir rüzgar esiyor, sahada Yeniden Refah’ın ayak sesleri duyuluyor. Yeniden Refah Partimiz, bugün itibariyle 460 bin üyeyi geçti. Biz bu hızla giderek seçime kadar 500 bin üyeyi geçeceğiz. Üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük üçüncü partisi olarak bu seçimlerde en büyük sürprizi biz yapacağız.

Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde, arkasından da 2028’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah’ı iktidara taşıyacağız inşallah. Meydanlar bunu söylüyor. Bu, Milli Görüş davasının bereketidir. Hazine yardımı, iktidar gücü, holding patronları ve dış güçlerin desteği ile bu noktaya gelmedik.”

Ekonomide yaşanan sıkıntılara işaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Şu geçim derdini görmüyor musunuz? Herkes ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünüyor. Halkın bankalara borcu son 20 senede 6 milyar liradan 2,5 trilyon liraya çıktı. 20 senede 400 misli artmış. Çiftçinin borcu da 2,5 milyar liradan 530 milyara geldi. İşte çiftçinin, vatandaşın hali. Herkes boğazına kadar borca batmış.

Sen, açlık sınırının 19 bin lira olduğu bir ülkede emekli maaşını 10 bin lira, asgari ücreti 17 bin lira verirsen bu insanlar hayatta kalabilmek için mecburen bankaya yöneliyor. Çiftçinin, bu maliyetlerle borçlanmaması diye bir şey olamaz. İşte Türkiye’nin gerçeği. Bu hesaba göre Türkiye’nin yüzde 85’i yoksul. Yüzde 45’i açlık sınırının altında. Bu aziz millete reva mı?” ifadelerini kullandı.

Çözümün adresinin de Milli Görüş’ün ekonomi modelinde olduğuna vurgu yapan Erbakan, şöyle devam etti:

“Bunun ispatı, Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın dönemindedir. Bu tabloya mecbur değiliz. Ezilmeye mecbur değiliz. Erbakan Hoca’nın başbakan olduğu dönemde her kesimin yüzü güldü. Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereketli dönemi yaşandı. Denk bütçe, havuz sistemi yaptı. Kamu kuruluşlarını zarardan kara geçirdi. Milli kaynak paketleri hazırladı, yolsuzluğu önledi. Faiz canavarına verdikleri para milyonlarca emeklinin maaşının 17 bin lira olması için verecekleri para kadar. Bu ülkeye Milli Görüş mayası lazım. İnşallah 2028’de Yeniden Refah Partisi iktidar olacak ve bu milleti kurtaracak. 44 ülke arasında emeklinin geliri ve yaşam seviyesi açısından sondan ikinci olmuşuz. Türkiye’den daha beter olan Hindistan var.

Borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi yerine Milli Görüş’ün üretime, istihdama, ihracata dayalı önce millet, önce mazlumlar diyen anlayışı ile bu milletin yüzünü biz güldüreceğiz. Milletimiz, Milli Görüş’e güveniyor. Kurtuluş çok yakın. Yeniden Refah iktidarı çok yakın.”

Belediyelere, ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelası asacaklarını ve adil-ahlaklı belediyeciliği getireceklerini anlatan Erbakan, “Rantçı belediyecilik yerine ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. Rantçı belediyecilik alın terinin karşılığını vermez. Adam kayırma, torpil vardır. Kibir, gurur, halka tepeden bakma vardır. Rantçı belediye, belediye başkanlığı makamını kendisini ve çevresini zengin etme, ticaret makamı olarak görür.

Ahlaklı belediyecilikle borç ve faizden kurtaracağız. Belediyenin bütçesinden harcama yaparken kendi cebimizden daha hassas davranacağız. Haksız zenginleşmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Ahlaklı, adil, merhametli belediyelere kavuşturacağız. Yandaşa değil vatandaşa hizmet edeceğiz. Hakkı olanın işi görülecek. Kentsel dönüşüm yaparken rantsal dönüşüm şeklinde yapmayacak. Kul hakkını gözeterek bunu yapacak.

Sokak köpekleri vahşetinden şehirlerimizi ahlaklı belediyecilik kurtaracak. Modern hayvan barınakları inşa edeceğiz. İnsanlarımızı köpeklerin saldırıp parçalamasına son vereceğiz. Ahlaklı belediyecilik, nesillerime sahip çıkmak için de çalışacak. Uyuşturucuya karşı da gençlerimiz için projeler gerçekleştireceğiz. LGBT sapkınlığına belediyelerimizde asla geçit vermeyeceğiz. İktidar olduğumuzda da LGBT derneklerini kapatacağız” ifadelerini kullandı.

Bir gencin defterine yazdığı ’82 Elbistan’ yazısına işaret ederek konuşmasını sürdüren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, vatandaşları kira öder gibi konut sahibi yapacaklarını söyledi.

Erbakan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bunlar gibi astarı yüzünden pahalıya gelmeyecek. Kira öder gibi uzun vadeli ve faiz ödemeden bu milleti konut sahibi yapacağız. Belediyeler iktidar partisinden farklı olursa hizmet gelmez diyorlar. Milli Görüş belediyeleri tarih yazarken iktidarda Refah Partisi yoktu. Refah Partili belediyeler, ‘İnanç, tekeden süt çıkarır’ dedi iman varsa imkan vardır diyerek o tarihi yazdılar. İnşallah, kolları sıvayacağız ve efsane hizmetleri tekrar hayata geçirecekler. Şimdi inşallah ahlaklı belediyecilik dönemi. Çok değerli belediye başkan adayımız Eyyup Ceran’a ve bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Elbistanlılardan da Eyyup Ceran’a sahip çıkmasını istiyorum. İnşallah Elbistan’ı il olarak da ziyaret etmek nasip olur.”

Erbakan, daha sonra belediye başkan adayları ile partilileri selamladı.