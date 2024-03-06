Elbistan Belediyesi’ne 16 aday talip oldu

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart'ta il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesinleşen aday listesini internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, Elbistan’da 14 siyasi parti ve 2 de bağımsız aday seçimlere katılacak. Elbistan’da 3 kadın aday seçime girecek. Ekinözü’nde ise 9 siyasi partinin adayı belediye başkanlığına talip oldu. Nurhak’ın belediye başkan aday sayısı ise 8 olarak belirlendi.

Elbistan Belediyesi için adaylığı kesinleşen isimler, oy pusulasındaki sıralamaları ile şu şekilde:

“Adalet ve Kalkınma Partisi Murat Mercan, İYİ Parti Mustafa Bölükbaşı, Memleket Partisi Nursel Pekcan, Yeniden Refah Partisi Eyyup Ceran, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Dilan Çetin, Zafer Partisi Hatice Kahraman, Halkın Kurtuluş Partisi Mehmet Uğur, Bağımsız Türkiye Partisi Durdu Mehmet Yüksek, Cumhuriyet Halk Partisi Erkan Gürbüz, Hür Dava Partisi Cuma Türkan, Milli Yol Partisi Ali Alagöz, Türkiye İşçi Partisi Erol Kal, Demokrasi ve Atılım Partisi Muhammed Şahin, Saadet Partisi Şaban Özgişi, bağımsız Salih Horuz ve bağımsız Musa Demir.”

Ekinözü ilçesinde ise 9 partinin adaylarının isimleri, “İYİ Parti Bilal Kaplan, Büyük Birlik Partisi Rahmi Toraman, Yeniden Refah Partisi Muhammet Arıcı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Elmast Tolmaç, Bağımsız Türkiye Partisi Mehmet Çenber, Cumhuriyet Halk Partisi Harun Vicdan, Hür Dava Partisi İlyas Kaçar, Milli Yol Partisi Recep Demirci ve Milliyetçi Hareket Partisi Harun Şahin” olarak sıralandı.

8 adayın yarıştığı Nurhak’ın adayları ise şu isimlerden oluştu:

“İYİ Parti Selin Doğan, Yeniden Refah Partisi Mehmet Kurt, Zafer Partisi Mehmet Akçiçek, Bağımsız Türkiye Partisi Furkan Yaşar Yüksek, Cumhuriyet Halk Partisi İlhami Bozan, Hür Dava Partisi Akif Bertiz, Milliyetçi Hareket Partisi İsmet Göksu İle Demokrasi Ve Atılım Partisi Hüseyin Tank.”