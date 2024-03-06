Başkan adayı Mercan: “Elbistan’da hiç kimse kaybetmeyecek”

Mercan, AK Parti Elbistan İlçe Başkan Vekili İsrafil Ayhan, Kadın Kolları İlçe Başkanı Fazilet Seviç ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette; Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi, Hasan Göçer ve Murat Sürücü ile görüş alışverişinde bulunan AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Murat Mercan, sahaya inen ve yüz yüze iletişime ağırlık veren bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Seçimlere kadar Elbistan’ın her sokağında, her evinde gönüllerin misafiri olacaklarını, vatandaşlarla selamlaşıp muhabbet edeceklerini dile getiren Mercan, “Güzel şehrimizin mahallelerinde, sokaklarında, Elbistan’ın geleceği adına karış karış oraları gezmeye devam ediyoruz. Bizim yolculuğumuz ve talip olduğumuz görevin amacı bu şehri, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehri haline getirmektir. Adaylığımızın tevdi edilmesinden bu yana dur durak bilmeden çalışıyor ve hedeflerimizi anlatıyoruz. Seçime kadar da hemşerilerimizle hemhal olacağız. Onlarla beraber yol yürüyeceğiz, el ele, gönül gönüle bu süreci tamamlayacağız” dedi.

Mercan, “Hemşerilerimizin ferasetine ve vefasına inanıyoruz. Gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışıp 31 Mart’ta da bu yürüyüşümüzü zaferle taçlandıracağız. Elbistan’da, hiç kimsenin kaybetmediği ve hep beraber şehrimizi yeniden inşa edeceğimiz 5 yıla da 1 Nisan itibariyle başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi, Hasan Göçer ve Murat Sürücü de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Mercan’a başarılar diledi.