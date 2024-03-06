Elbistan'da dönemin son meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, dönemin son meclisi münasebetiyle kapanış konuşmalarını yaparken, seçimlerin Elbistan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Gürbüz, önce pandemi ve ardından yaşanan asrın felaketi nedeniyle zor bir süreci geride bıraktıklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybeden meclis üyesi Serhat Özdemir ve trafik kazasında yaşamını yitiren meclis üyesi Seçkin Doğan'a da Allah'tan rahmet dileyen Başkan Gürbüz, tüm meclis üyelerine de Elbistan adına sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile son buldu.

Toplantı sonunda Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından belediye meclis üyelerine plaket takdim edildi.

Serhat Özdemir ve Seçkin Doğan'ın paketleri de yakınlarına takdim edildi.

Toplantıda söz alan belediye meclis üyeleri de yeni seçilecek olan üyeler için başarılar diledi.