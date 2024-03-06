MÜSİAD-DEİK Konteyner Kent kütüphane inşaatı tamamlandı

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, kütüphanenin özellikle de LGS ve YKS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler için önemli bir işlev üstleneceğini belirterek, “Kütüphanemizi kısa sürede hizmete açacağız” dedi.

Elbistan’da depremzedelerin barındığı MÜSİAD, DEİK, PAK ve KİLER Konteyner Kentlerindeki öğrenci ve gençlerin, LGS, üniversite hazırlık ve diğer sınavlara daha uygun ortamda yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri de gerçekleştirebilecekleri içerisinde etüt sınıfları, bilgisayar sınıfı ve ders çalışma odaları bulunan kütüphaneyle ilgili inşaat çalışmaları tamamlandı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, inşaat çalışmaları biten kütüphane projesini yerinde inceledi.

Kütüphanenin önümüzdeki günlerde hizmete sunulacağını ifade eden Kaymakam Ataman, her mahalleye bir kütüphane yapmayı planladıklarını söyledi.

Esentepe ve Karaelbistan Mahalleleri’ndeki kütüphanelerin inşaat çalışmalarının da sürdüğünü hatırlatan Kaymakam Ataman, ilgili projelerin öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.