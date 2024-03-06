Deprem şehidi sınıf arkadaşları adına eğitime destek oldular 

Geçtiğimiz günlerde, Elbistan Devlet Hastanesi’ne aynı kapsamda Çocuk Gelişim Odası kuran Elbistan Anadolu Lisesi 2007 mezunlarından bir anlamlı çalışma da eğitime geldi.

Anadolu Lisesi 2007 mezunları, 6 Şubat 2023’teki depremde hayatını kaybeden sınıf arkadaşları Erdal Çetin’in anısını yaşatmak amacıyla Elbistan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda 28 öğrencinin aynı anda faydalanabileceği Akıl Oyunları ve Zeka Atölyesi kurdu. Akıl Oyunları ve Zeka Atölyesi’nin açılışına; Elbistan Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler, öğrenciler ve Erdal Çetin’in ailesi ile Elbistan Anadolu Lisesi 2007 yılı mezunları katıldı.

Burada bir değerlendirme yapan Anadolu Lisesi 20027 mezunları, “Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde önce Pazarcık, ardından ilçemiz merkezli gerçekleşen depremlerden 11 ilimizde yaşayan milyonlarca insan etkilenmiş olup depremin yol açtığı sosyal, psikolojik ve ekonomik etkiler devletimizin gayretlerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun ve yardımseverlerin katkılarıyla giderilmeye çalışılmaktadır.

Elbistan Anadolu Lisesi 2007 mezunları olarak liseden sınıf arkadaşımız olan ve depremde vefat eden sağlık çalışanı bir arkadaşımız adına geçen ay Elbistan Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişim Odası kurmuştuk. Bugün de yine liseden sınıf arkadaşımız olan ve depremde hayatını kaybeden Erdal Çetin anısına, Elbistan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda Akıl Oyunları ve Zeka Atölyesi kurarak öğrencilere hediye ettik.

28 öğrencinin aynı anda kullanabileceği ve birbirinden farklı onlarca kutu oyunu bulunan zeka atölyesinde, öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri ve gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu güzel sınıfın öğrencilere hayırlı ve faydalı olmasını diliyor, emeği geçen dönem arkadaşlarımıza ve ilgi ve desteklerinden dolayı özellikle okul müdürüne ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” dediler.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul idarecileri; emeği geçen herkese teşekkür ettiler.