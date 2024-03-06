İçme suyunun metreküp fiyatı 12 liraya dayandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ise, 2024 yılına içme suyuna yüzde 15 zam yaparak başlamıştı. KASKİ, şubat ayından geçerli olmak üzere içme suyu fiyatlarına 10 ila 32 kuruş arasında değişen oranlarda zam yapmıştı.

KASKİ’nin otomatik fiyatlandırma uygulaması, mart ayında da sürdü. Alınan karar doğrultusunda içme suyunun metreküp fiyatında 24 kuruşla 73 kuruş arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Yeni fiyatlara göre; Elbistan ilçe merkezinde 11 lira 1 kuruştan satılan içme suyunu fiyatı 11 lira 74 kuruşa yükseldi. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki abonelerin kullandıkları su ise, 7 lira 66 kuruş oldu. Köyken mahalle statüsüne kavuşan yerleşim alanlarının içme suyu bedelinde de 24 kuruşluk artış yapılarak 3 lira 83 kuruşa yükseltildi.

KASKİ’nin açıkladığı rakamlar, KDV, çevre ve temizlik vergisi, kullanılmış su uzaklaştırma bedeli gibi kalemlerin de eklenmesiyle katlanıyor.